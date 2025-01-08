大嶼山隔逾半世紀再有水獺足跡　大小磨刀公園發現屬歐亞水獺糞便

嘉道理農場暨植物園去年公布在上水梧桐河一帶尋獲水獺排泄物後，香港再現瀕危物種歐亞水獺蹤跡，今日（8日）表示，團隊於去年較早前在大嶼山水域的大小磨刀海岸公園考察期間，發現了一坨疑似已風乾的水獺糞便，經基因鑒定反復驗證後，終確認屬於歐亞水獺。

農場稱，今次發現為歐亞水獺在大嶼山水域出沒提供首個確切證據，也擴大香港目前已知的分布範圍，促請當局未來發展北大嶼山時，應為水獺及其他珍稀物種制定保育措施，以保護重要淡水生境的完整性及連通性。



港大研究曾指本港只尋獲7隻歐亞水獺個體

歐亞水獺是淡水生態系統中的頂級捕食者，在《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》被列為近危。港大有研究發現，本港2018至19年只尋獲7隻歐亞水獺個體，主要集中在后海灣一帶。

嘉道理農場暨植物園表示，2020年至今，其調查已確認本地的水獺會出現於新界西部及北部從白泥至羅湖一帶的魚塘濕地和海岸地帶，有時甚至深入到靠近市區的人工河道。

歐亞水獺在香港目前已知的分布範圍。（嘉道理農場暨植物園提供）

嘉道理農場指為首個確切證據證實歐亞水獺出沒大嶼山水域

農場稱，本地文獻中關於大嶼山水獺的記載寥寥無幾，且到上世紀60年代後便無跡可尋。此次發現，不但為歐亞水獺在大嶼山水域出沒提供了首個確切證據，也顯著擴大了香港目前已知的現存分布範圍，為這一本地極度瀕危物種的保育帶來新希望。

小磨刀與大嶼山北面的小蠔灣海岸。（嘉道理農場暨植物園提供）

農場：水獺會利用離岸島嶼 未來需擴大考察範圍

農場表示，今次亦顯示香港的水獺並不單單棲息在濱海濕地和內陸河流，還會利用離岸島嶼及其周邊海域。由於歐亞水獺必須在淡水水源中沖身，洗去皮毛上的鹽份，以保持防水和保暖功能，因此水獺很可能會使用大嶼山海岸的淡水河流和河口區域。

農場指，未來仍需要加強和擴大野外考察的力度和範圍，覆蓋更多水獺潛在的分布區域和生境，以全面評估大嶼山區域乃至全港水獺的分布現狀。

促政府北大嶼山發展制定保育措施

農場表示，政府2017年公布的《可持續大嶼藍圖》中為大嶼山的未來規劃確立「北發展、南保育」的總體原則：北大嶼山以經濟及房屋發展為主，南大嶼山則著重保育、文化和生態旅遊。鑑於是次的突破性發現，未來北大嶼山的發展應為水獺及其他珍稀物種制定保育措施，以保護重要淡水生境的完整性及連通性，務求達至發展與保育並存。