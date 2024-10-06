瀕危歐亞水獺｜環團憂新田科技城發展　令水獺生態環境面臨巨變

當一班考「獺」人員努力追蹤瀕危歐亞水獺，默默守護牠們之際，這班「居民」棲息的新田濕地保育區及緩衝區，正因即將興建新田科技城而面臨巨變。世界自然基金會（WWF）香港分會保育經理許仲康向《香港01》表明憂心發展新田，恐會影響歐亞水獺的生態保育。



他指當局沒有接納組織提出的生態走廊設計建議，即興建整條露天「生態運河」配合下沉式道路的設計，卻改由地面和地底兩部份組成，「從一邊通往另一邊，（動物）要由地底出地面，再由地面入地底，重複幾次」，且部份通道狹窄和黑暗，質疑設計並非生態友善。



歐亞水獺示意圖。（嘉道理農場暨植物園提供）

今年9月，行政長官會同行政會議已核准3份有關新田科技城及三寶樹濕地保育公園的分區計劃大綱草圖。在擬建的新田科技城的610公頃發展面積中，其中約247公頃座落於濕地保育區及緩衝區，有環團憂慮該項目損害生態，例如出沒在后海灣一帶的瀕危物種「歐亞水獺」等。

環團提5方案 露天生態走廊 配合下沉式道路設計

香港園境師學會（HKILA）與世界自然基金會香港分會（WWF），於今年6月就新田科技城規劃提出5大優化方案，包括提議加入一條長約570米、闊約10米的「生態運河」，連接三寶樹一帶及落馬洲河套區，整條生態運河為露天設計，而橫跨此生態運河的路段則配合下沉式道路。

▼▼ 5大優化方案 ▼▼

．在科技城西北角合盛圍一帶保留濕地，建設多功能綠化空間，為新發展區提供休憩、康樂、防洪及污水處理功能的綠地，同時加強后海灣濕地生境連貫性；

．建造中國首條專為水獺而設計的生態走廊（生態運河）；

．善用新田現有的天然條件，以NbS提升新發展區的防洪能力，例如保留部分河道以加強地表滲透、保留部分魚塘作蓄洪池、並在新田東及西主排水渠建造類似新加坡碧山－宏茂橋 (Bishan-Ang Mo Kio) 的可泛洪河岸公園（floodable river park）；

．調整米埔隴村鷺鳥林附近和落馬洲邊境管制站一帶的建築物高度管制，避免高樓林立影響雀鳥使用飛行廊道；

．保留石湖圍東面的農地和池塘，建造特色田園公園



香港園境師學會與世界自然基金會香港分會，於今年6月就新田科技城規劃提出5大優化方案，包括建造中國首條專為水獺而設計的生態走廊等。（世界自然基金會香港分會提供）

目前新田科技城的環評報告正受到司法覆核，但城規會及行政長官會同行政會議，已通過新田科技城、米埔及錦繡花園、以及牛潭尾共3張分區計劃大綱草圖，為推展新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架。

城規會接納4建議 環團質疑生態走廊設於地底 非生態友善

世界自然基金會香港分會保育經理許仲康周三（2日）向《香港01》表示，在5大優化方案當中，其中4個已獲城規會採納，剩下的生態走廊設計方案則沒有被接納。雖然環保署同樣提倡設生態走廊，不過其設計與WWF提出的不同。

他解釋，環保署的設計由地面和地底兩部份組成，「從一邊通往另一邊，（動物）要由地底出地面，再由地面入地底，重複幾次」，部份地底通道較狹窄、四周封閉黑暗，他質疑設計並非生態友善。翻查環評報告，生態走廊擬設在河套區和三寶樹濕地保育公園（北邊）之間及林地生境（南邊）之間，包括10米闊含水景設計的地面生態走廊、以及不少於六平方米含自然採光的地下生態走廊。

環保署擬建的生態走廊，藍色為地面通道，紅色為地底通道。

憂發展影響水獺棲息 目前難評估三寶樹能否補償損失

新田科技城規劃會對歐亞水獺帶來影響。他表示，該處約89公頃魚塘會被填平，但魚塘是水獺覓食和生活的地方，相信發展會損害其棲息生境。另外，規劃牽涉很多高密度搭建，有可能影響水獺的活動範圍。他引述研究指，一隻水獺的活動範圍可由米埔南面延至落馬洲河套區，途經落馬洲管制站，但目前管制站附近已有不少人工措施，如增加搭建，可能會影響水獺在兩邊來往。

至於三寶樹濕地保育公園能否補償發展對濕地生境及漁業造成的損失？他認為目前難以評估，因為環評報告未有詳細列明三寶樹的保育措施，有待相關部門進行保育研究，稍後公布細節。

環評一度指對水獺無重大影響？WWF：89公頃填塘範圍僅裝一部紅外線相機

初期環評報告指，新田科技城發展對歐亞水獺無重大影響（No significant impacts），主因是新田科技城環評生態調查中，並沒記錄到歐亞水獺出沒。

許仲康指出，環評顧問在擬填平的89公頃魚塘面積裏，僅設置一部紅外線相機，而且固定在一個角度而非360度。他批評研究的方法「有少少問題」，且近年嘉道理農場暨植物園在新田一帶曾記錄水獺蹤迹。他質疑環評報告的說法並不正確，期望政府將歐亞水獺列為目標性品種，提出更多針對性保育措施，而非只是保育雀鳥。

今年3月，研究團隊再於新田記錄到水獺蹤迹。（嘉道理農場暨植物園提供）

環保署倡設水獺專用梯

今年5月，環保署公布有條件批准新田/落馬洲發展樞紐的環評報告，包括要求土拓署提交各項詳細設計和實施計劃；在擬建的三寶樹濕地保育公園項目開展前禁填塘，以及成立環境監察小組等。

環保署亦指，在聽取環保團體和環諮會的意見及參考台灣對保育歐亞水獺的經驗後，提出有利於水獺活動的優化措施，包括加寬連接深圳河地下水道的格柵間隙、在主河道的堤壩和水閘位置，增設水獺專用的梯子或繞路，以及生態走廊。