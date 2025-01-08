赤柱監獄一名在囚人士取得博士學位創紀錄　讀都大20年遙距課程

赤柱監獄今（8日）舉行證書頒發典禮，過去一年有158名在囚人士報考課程及公開考試，當中38人考獲67卷合格，其中36卷為優良。有在囚人士2004年起修讀都大遙距課程，今成為首位獲頒博士學位的囚友，另外有3人成功取得學士或副學士學位。



赤柱監獄今日（8日）舉行證書頒發典禮，向38名在囚人士頒發學業證書，他們共考獲67卷合格，其中36卷為優良成績。其中一人獲都大頒授通識教育學士學位，另外兩人獲頒通識教育副學士學位。在囚人士家屬亦有出席。

東華三院董事局主席鄧明慧。（政府新聞處圖片）

是次典禮有首位獲本地大學頒授博士學位的在囚人士。他2004年起修讀都大的遙距課程，經過20年的努力，成功取得教育博士學位。學位由都大校長林群聲及都大教育及語文學院院長錢志安頒授。

該在囚人士感謝家人的不離不棄及支持，並分享自己多年來意志堅毅、努力不懈，又感謝懲教人員的全力支持和鼓勵，在其學習過程中提供資源和協助，讓他得以順利完成課程。他希望以自身故事勉勵在囚人士，努力裝備自己，不要輕言放棄。

東華三院董事局主席鄧明慧。（懲教署提供）

東華三院於2019年設立「東華三院正向人生教育基金」，計劃為期6年，為在囚人士提供教育及職業訓練方面資助。東華三院董事局主席鄧明慧表示，會延續資助計劃5年，繼續支持和配合懲教署積極推動更生工作。

懲教署指，過去一年，赤柱監獄共有158名在囚人士報考各類課程及公開考試，一共179卷合格，其中64卷為優良成績。課程及考試由都大及明愛社區書院舉辦，科目包括語文及文學、商業英語、商業財務及會計等。