女輔警身兼銀行經理　憑商業知識協助拘捕騙徒　成騙案剋星

新一期《警聲》出版，身兼輔警和銀行經理的蔡家碧接受訪問。她自小受到身為退休警長的父親影響，長大後一邊在商界發展，一邊投考輔警，憑藉其商業和警務知識，她不僅成為銀行「防欺詐單位」經理，早前更協助警方拘捕一單騙案的疑犯。



早前一批銀行職員因在騙案中主動協助警方拘捕疑犯，獲警隊嘉許。而當中一名銀行經理蔡家碧，原來是一名輔警。（《警聲》）

父為退休警長 龍鳳胎弟為警員

早前一批銀行職員因在騙案中主動協助警方拘捕疑犯，獲警隊嘉許。而當中一名銀行經理蔡家碧，原來是一名輔警。

蔡家碧父親為退休警長，她與龍鳳胎弟弟家駿在耳濡目染下，自幼立志投身警隊。2008年，家駿率先成功，半年後家碧亦順利過關，惟在大學修讀商業管理的她當時工作順遂，最終選擇留在商界發展。

由於胞弟經常分享工作點滴，令家碧對警察夢一直念念不忘，結果在家人和朋友鼓勵下，她決定投考輔警，於2021年出班後被派駐中區警區。

家碧在2021年出班後被派駐中區警區，曾於執勤時盡力協助傷者。（《警聲》）

有客戶常存空頭支票起疑 事先聯絡警助拘捕

2022年，家碧任職的銀行需吸納新血，加入成立不久的「防欺詐單位」，而她無論學歷和經驗均符合條件，加上其警務知識，立即獲推薦調到該組擔任經理。她指，銀行防欺詐單位的工作範圍廣泛，包括詐騙個案分析、宣揚防騙意識，與警察工作十分相似。

她舉例，早前她獲分行職員匯報，一名男子經常存入空頭支票，懷疑涉及行騙；她推測有人會再度犯案，於是事先與警方協調，並通知分行職員提高警覺。不久之後，該男子果然再到分行存入空頭支票，家碧立即通知該區特遣隊人員，成功人贓並獲。警方更因此嘉許她協助拘捕疑犯。

除了將輔警經驗應用於正職，家碧的商業知識也有助她的警務工作。當報案室接獲一些涉及商業犯罪或詐騙的案件時，她會向同事提供專業意見；另外，熟悉銀行運作的她，亦能給予騙案受害人適切幫助。她憶述曾經處理一宗「港漂」女生遭遇電騙的案件，他先協助事主聯繫銀行凍結戶口，避免損失進一步擴大，同時保留與案件有關的證據，有助警方往後調查。

家碧指，她的兩份工作都肩負防罪滅罪的責任，「雖然身兼兩職比較忙碌，我卻樂在其中！」