依時保安拖欠20萬強積金供款　勞工處收僱員追欠薪求助

依時保安管理有限公司被指拖欠強積金供款及欠薪，積金局今日（8日）證實該公司未為約50名員工，繳交2024年8月至11月份的強積金供款，涉及金額約20萬元，至今已收到18名依時保安員工的投訴或求助。勞工處則表示，已接獲個別僱員求助，並已嚴正敦促僱主向僱員清付其工資及其他法定權益。《香港01》嘗試致電依時保安負責人，但電話未有接通。



積金局指「依時保安管理有限公司」未為約50名員工，涉及金額約20萬。（資料圖片）

積金局：已與依時保安跟進 或入稟法院作民事申索

積金局稱，早前已與依時保安跟進，要求立刻補交欠款，否則會入稟法院向依時保安作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。至於2024年12月份的強積金供款，有關供款日為2025年1月10日，如依時保安未能於供款日作出供款，局方會進一步採取適當的法律行動。

積金局高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，其成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的情報及個案，並會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，可聯絡積金局熱線（2918 0102）或電郵積金局(mpfa@mpfa.org.hk)。

勞工處表示已接獲依時保安個別僱員求助。（資料圖片）

勞工處：已嚴正敦促僱主清付工資

勞工處表示，已接獲個別僱員求助，並已嚴正敦促僱主向相關僱員清付其工資及其他法定權益。

根據《僱傭條例》，僱主須在工資期屆滿7天內支付工資。另外，政府服務合約承辦商亦須按合約條款，向合資格的非技術僱員支付合約約滿酬金。如有僱員被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，處方會提供適切協助。