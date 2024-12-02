MPF｜積金局﹕第3季因永久離港提取強積金宗數7600宗 按季增4.1%
撰文：張偉倫
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積金局公布截至今年9月底第3季的《統計摘要》，以永久離開香港為理由提取強積金宗數為7,600宗，按季增加300宗或4.1%，按年則減少12.6%或1,100宗。
當局又指出季內以永久離港為理由提取強積金總額為18.15億元，按季增加6.6%，按年減少17.9%。
積金局亦指出，以退休及提早退休為提取強積金宗數分別為3.97萬宗及6,900宗，涉及金額為50.61億元及15.48億元。
至於季內以抵銷長期服務金為由提取強積金宗數為6,700宗，抵銷長期服務金總額為9.17億元。
總資產規模達1.33萬億元
積金局又指出，截至今年9月底香港整體強積金資產規模為1.326萬億元，按季增加8.1%。
積金局表示，自2000年實施強積金制度以來，股票基金及混合資產基金平均年率化淨回報率分別為4.5%及4.2%。
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