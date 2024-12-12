漢鼎書院拖欠50名員工2個月MPF供款　涉款25萬　積金局正入稟追討

香港仔私立學校漢鼎書院遭大批家長投訴違約，拖欠建校債券退款餘額，創校校監徐莉今早（12日）承認辦學團體欠債逾1 億元。積金局晚上指，漢鼎書院未有為約50名員工繳交今年6月及8月份的強積金供 款，涉額約25萬元。經積金局跟進，該校仍未補交拖欠供款，積金局入稟法院，向漢鼎書院作出民事申索。



私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

積金局指，漢鼎書院由益利樂生教育基金有限公司經營。 據積金局資料，漢鼎書院雖已繳交今年7月及9月份的強積金供款，但未為約50名員工繳交今年6月及8月的強積金供款，涉額約25萬元。

經積金局跟進，漢鼎書院仍未補交拖欠供款。積金局正入稟法院向漢鼎書院作出民事申索，為受影響僱員追討拖欠的強積金供款及附加費。

至於漢鼎書院10月的強積金供款，積金局指正同時跟進；而11月的強積金供款日為兩日前 （10日），相關跟進工作正在處理中。

積金局指，高度重視僱主拖欠強積金供款的情況，呼籲若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線（2918 0102）或電郵聯絡積金局，以便局方跟進並提供協助。