積金易｜積金局指供款「被消失」非事實　認有責任助用家適應

積金易平台今年6月啟用，早前被指平台問題多，包括在平台見不到強積金供款，供款「被消失」令勞資雙方均感憂慮，積金局此前回覆均表示屬個別事件。

積金局主席劉麥嘉軒今日（17日）發表網誌，再提到有用家使用平台時遇上困難，屬個別事件，不是系統問題，但積金易團隊有責任從多方面幫助用家適應。

針對供款「被消失」，她指說法並非事實，直指「只是個別帳戶資料未能及時更新於平台上用戶頁面」，積金易團隊已個別就每宗個案跟進，而有關個案的索償要求，如評估後證實因平台處理不當而引致損失，積金易公司會按既定機制處理，作出適當賠償。



積金局主席劉麥嘉軒今日（17日）發表網誌，提到有用家使用平台時遇上困難，屬個別事件，不是系統問題，但積金易團隊有責任從多方面幫助用家適應。（積金局提供）

積金局主席劉麥嘉軒今日發表網誌指，積金易平台在運作初期，出現個別技術磨合的情況難以避免，積金易團隊也知道有用家由舊有受託人的系統轉移至積金易、以及在使用平台時遇上困難。

她也指，上述出現的「運作情況」屬個別事件，不是系統問題，不過，任何會影響僱員強積金權益的情況都不能接受，積金易團隊亦有責任從多方面幫助用家適應。她指，相關團隊日後處理各項工作，包括求助、查詢及投訴個案，將更快回應用家訴求。

就有用戶稱使用積金易後強積金供款「不翼而飛」，劉麥嘉軒也回應指，說法並非事實，並稱只是個別帳戶資料未能及時更新於平台上用戶頁面。

她指，據其團隊瞭解，由於僱主及計劃成員未完全熟習使用「積金易」的電子功能，例如供款時輸入的資料不完整或未完全符合系統的要求，導致已收取的供款未能及時顯示於平台上用戶頁面。積金易團隊已個別就每宗個案跟進，並採取額外措施，協助用家掌握使用平台的方法。

劉麥嘉軒表示，積金易團隊已採取多項新措施改善服務。（積金局提供）

她提到，有關個案的索償要求，如評估後證實因平台處理不當而引致損失，積金易公司會按既定機制處理，作出適當賠償。

劉麥嘉軒表示，積金易團隊已採取多項新措施改善服務，當中包括設立積金易供款查詢熱線(3197 2834)，專責解答僱主或僱員對供款資料的疑問，並加強員工培訓，提升服務質素。