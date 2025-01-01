西甲拒讓奧莫註冊可回復自由身　巴塞轉向當地足總埋手︱足球轉會

西甲賽會就巴塞隆拿與丹尼爾奧莫（Daniel Olmo）事件連發兩份聲明，指出由於「巴塞隆拿未能就符合西甲財務控制規定提交任何替代方案，他們不能在下半季註冊球員」。

6000萬歐元轉會費加盟的奧莫，效力僅半季，下半季無法註冊之下，理論上立即回復自由身，免費加盟其他球會，不過奧莫已在社交媒體表明效忠球會，不會離開巴塞。巴塞會長拿樸達亦正向西班牙足總埋手，試圖另覓解決方法。



巴塞無法為奧莫下半季註冊。（Getty Images）

奧莫西甲註冊噩夢重演

2024年8月才加盟巴塞的奧莫，從萊比錫加盟後一度未能註冊，之後根度簡主動離隊並放棄餘下兩年薪酬騰出空間仍未足夠，要到守將基斯甸臣（Andreas Christensen）重創長唞，按例騰出基斯甸臣人工80%，才終能為奧莫註冊，但註冊期只限上半季，至12月31日便完結。

奧莫如要繼續留隊，巴塞需在12月31日前交出符合財務控制規定的替代方案文件，西班牙《馬卡報》指出巴塞會通過出售VIP包廂獲得1億歐元，並以此作為改善財務控制狀況的替代方案，可是從西甲賽會的聲明內容說明，巴塞未在限期前提交文件。

合約條款讓他可立即回復自由身

如此一來，奧莫理論上可回復自由身。西班牙《阿斯報》指出，「綜合各方資訊，球員可向球會要求終止合約」。奧莫與巴塞的合約至2030年6月才屆滿，當中被指附帶條款——如巴塞因未能符合財政公平條款無法為他註冊，奧莫可回復自由身離隊，同時巴塞需要按合約向他付出全額人工直至2030年完約。

不過奧莫立即在社交媒體表明心意，分別上載跟女友Laura Schmitt及友人合照的帖文中寫道：「2025年來到了」，文末特意加上一個藍色和一個紅色心型符號，這正是代表巴塞的兩隻顏色，留隊意欲明顯。

奧莫在賀年帖文特意加上藍色和紅色心型符號，表明心意想留在巴塞。（Ｘ）

只想為巴塞效力

奧莫的經理人巴拿（Andy Bara）周二（31日）重申，奧莫只想專注巴塞，「 丹尼爾的決定是留在巴塞，他只想為巴塞效力。我們沒有考慮其他選擇，丹尼爾渴望為巴塞出戰。」即使如此，不少英格蘭和德國球隊均正密切注意奧莫的狀況。

西甲賽會連發聲明後，巴塞亦發聲明稱，他們正向西班牙足總要求，批准他們讓奧莫以及陷入同樣情況的另一球員柏奧域陀註冊。奧莫和域陀的註冊期限在12月31日屆滿，根據西班牙足總規定，球員不能在同一球季內，兩次註冊同一球會。ESPN消息指，巴塞提出向西班牙足總作進一步解釋，嘗試在1月3日前弄清楚狀況。

巴塞會長拿樸達嘗試繞過西甲賽會，直接跟西班牙足總斡旋，然而該足總的立場是：「未經西甲賽會批准，我們不能處理任何球員註冊。」

丹尼爾奧莫希望留在巴塞隆拿。（Getty Images）

26歲的奧莫本為巴塞青訓出身，10年前離隊後先到克羅地亞薩格勒布戴拿模效力。4年前轉戰德甲後，漸步展露光芒，今夏歐洲國家盃大放異彩，終獲母會巴塞招手。他今年8月由德甲RB萊比錫加盟，轉會費達6000萬歐元，當時已因註冊問題糾纏好一段時間。

奧莫只獲註冊半季，巴塞必須在12月31日限期前清出更大人工空間或開拓新財源，以符合西甲財務條款；西班牙法院早前二度拒絕巴塞再次註冊奧莫的申請，根據西甲賽會聲明，巴塞未能在限期前提交相關文件，奧莫和域陀未能在限期前註冊，無法在1月1日後的賽事為巴塞上陣。

巴塞圖通過出售VIP包廂拓財源。（Getty Images）

奧莫今季加盟巴塞後，15次為球隊上陣，攻入6球。巴塞今季在菲力克領軍下，西甲19戰累積38分排第三，落後榜首並少踢一場的馬體會3分；歐聯頭6仗以5勝1負排第二位。