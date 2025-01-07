傳利物浦巴塞隆拿訪港 足總認收多宗申請 涉歐洲聯賽頂級隊伍
撰文：袁志浩
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外界盛傳英超球隊利物浦、西甲勁旅巴塞隆拿今夏訪港，於啟德體育園主場館作賽，足總今承認收到多個舉辦外隊賽的申請，並指當中包括「歐洲聯賽頂級隊伍」。
設5萬座位的啟德體育園主場館將於今年首季正式啟用，早前已傳出會有外國足球勁旅來港作賽，《The Athletic》上月報道，利物浦計劃夏天訪亞洲辦熱身賽，香港是其中一個選擇；而據報西甲球隊巴塞隆拿亦會訪港，更傳出兩場比賽的主辦方為此爭奪啟德主場館同一日檔期。
足總主席霍啟山今日在一個新聞發布會上表示，今年香港足球界會更「豐富」，因會有更多比賽在港舉行，他承認足總收到很多不同第三方商業公司申請在港辦外隊比賽。
對於有關利物浦、巴塞隆拿訪港的傳聞，足總總幹事張炎有表示，一切仍未成事，「只能透露外隊是歐洲聯賽頂級隊伍，那當然包括英超球隊。」被問到會有多少支外隊會訪港，張炎有稱，細節仍在商討中，要視乎賽期及場地安排，但他指比賽場地不一定是啟德主場館。
香港去年舉辦不少外隊賽，但年初的國際邁亞密訪港卻鬧出美斯失場風波，年尾皇家馬德里與巴塞隆拿名宿踢表演賽，又發生名宿簽名會不愉快事件。
足總今在發布會上，特別花時間透過簡報釐清足總在各賽事中角色，如作為表演賽支持者，足總只會提供建議，不直接參與賽事管理、市場營銷、談判等，霍啟山表示，希望向讓公眾更了體育產業的生態，並藉此收集各界意見，改善有關問題。
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