首位囚犯在囚進修取得博士學位　今獲頒證書　親述源自母親一句話

懲教署赤柱監獄今日（8日）舉行證書頒發典禮，向過去一年報考本港各類課程及公開考試的38名在囚人士頒授證書。其中，自90年代入獄的阿俊（化名）經過24年寒窗苦讀，在獄中由會考開始學習，到今年成功攻讀都會大學教育博士，成為首位獲本地大學頒授博士學位的在囚人士。



阿俊今日戴上博士帽後，透露在獄中學習的艱辛，又指他十多年前出席同類儀式，當時母親表示「你咁大個仔我都係第一次攬你」，自此他用功讀書，就是希望一期一會，每年都有機會給母親一個擁抱。



「我想講我得咗啦，我做到啦，原來我都做得到㗎」，在戴上博士帽後，阿俊（化名）興奮地訴說心聲。他透露，當初選擇在獄中進修，是因為在入獄前，一直不覺得自己是邪惡的人，不解為何入獄，希望透過學習找到答案。他在訪問中未允透露因何罪入獄及刑期。

阿俊在台上與母親相擁。（政府新聞處圖片）

學習本來就不是容易的道路，更遑論在牢獄之中。不過，阿俊透露父母一直是他最大的支持者，又邀請他們上台，盡訴心聲。他提起剛入獄之時，母親便曾對他表示，「我唔准你走先過我」，他一直放在心中，又提起大約十年前，他出席同類儀式時曾抱了母親一下，當時她高興地表示「你咁大個仔我都係第一次攬你」。這句話之後成為他繼續學習的動力，「我就係想每一年......都有一個機會可以俾返個擁抱你」，阿俊吐出這句話時，泣不成聲。

除了媽媽，父親亦一直是阿俊的心結。阿俊引用了《單車》的歌詞訴心聲：「如孩兒能伏於爸爸的肩膀 誰要下車」，指父親一直很少稱讚自己，讓他經常懷疑自己在父親心中是否沒用的人，故此他一直都十分努力讀書，又哽咽問「今日我呢個小小嘅成就，唔知可唔可以成為你心中嘅驕傲呢？」，說到此時，兩父子落淚相擁。

自90年代入獄的阿俊（化名）經過24年，到今年成功攻讀博士，成為首位獲本地大學頒授博士學位的在囚人士。（林遠航攝）

為了與母親的「一期一會」和得到爸爸的肯定，阿俊背後付出努力，絕非旁人想像，一路走來竟經過24年。中四輟學的阿俊90年代入獄，在獄中考過2000年會考，讀過心理學學士課程，到他再升一步完成碩士課程，已是2012年，而之後他嘗試攻讀博士，但中間多次未能通過公開遴選，到2016年才獲錄取，再花八年，才戴上這頂博士四方帽。

在監獄中，在囚人士要得到外來寄入物品往往都需要長時間，知識亦不例外。阿俊坦言在鐵窗下讀書「真係好難」，獲得知識的效率與外界差天共地，比如在以往有電子辭典機的年代，不擅英語的他只能拿著厚厚的牛津字典逐字翻查，又比如獄中雖然有電腦室，但只能使用校方提供的教學材料，不可上網，當需要研究資料時，他只得向獄外的朋友或教授求助，請他們寄來一大疊資料，自己再從中慢慢尋找。來來回回所花費的時間，絕非少數，單單是博士論文，他便用了四年時間才完成。

自90年代入獄的阿俊（化名）經過24年，到今年成功攻讀博士，成為首位獲本地大學頒授博士學位的在囚人士。（林遠航攝）

不過，效率低下並非當中最難，阿俊指旁人的目光和話語、沒有人理解，才是最難。他透露，在獄中不時會有人潑冷水，「你都無前途、無希望，讀嚟做咩」、「可以放監都唔知幾耐」等說話，令他夜躝人靜之時，亦會出現負面情緒和放棄念頭。

24年磨一劍，到底這趟旅程阿俊學到甚麼，或者可以從他博士論文的結論中窺探。阿俊的論文探討在囚人士的學習動機以及困難，其中一個發現是，令在囚人士最有動力學習的方法，是令他們有「Be a better man」的心態。無獨有偶，阿俊在儀式上便曾對父母說過，「我生性啦，我懂事啦， 你哋唔洗再擔心我！」，相信「Be a better man」除了是學術上的發現，更多的是阿俊這24年游過無涯學海後的真知灼見。