赤柱監獄巴籍謀殺犯自縊亡　涉元朗便利店偷兩罐啤酒打死店員

6月7日晚上8時47分，消防接獲報案指，赤柱監獄內有人上吊。救護車趕至現場，將一名昏迷不醒的巴基斯坦籍在囚男子，送往東區醫院搶救，抵院時仍然無反應，須接駁自動心外壓機進行搶救。該名32歲男子其後於晚上10時06分被證實死亡。懲教署已將事件通知警方，死因裁判法庭亦將進行死因研訊。



懲教署指8時44分，懲教人員發現死者在囚室內用床單繫於窗口鐵柵上吊自殺，他於2023年2月因謀殺罪而被判入獄。

2019年於元朗便利店發生的謀殺案，案中被告ISLAM Javed Iqbal事後判處罪成，終身監禁。（資料圖片）

據了解，自縊身亡的男囚犯Islam Javed Iqbal，干犯一宗2019年12月30日發生的謀殺案件，當時他到元朗擊壤路一間便利店偷取兩罐啤酒後逃走，其間襲擊一名男店員，導致其頭部受創致死。他於2023年2月被判謀殺罪成，法官依例判處終身監禁。

據悉，男囚生前曾向親友透露對生活感到不開心，以及對案中死者的愧疚，他亦被確診患有幻覺，需定期覆診及服藥。警方調查上吊案件後，相信並無可疑。

警方調查2019年元朗便利店謀殺案時檢獲的證物。（資料圖片）

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