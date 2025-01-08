旅議會料農曆新年入境團數字理想　爭取准旅客遊油麻地警署等古蹟

新年伊始，新任旅遊業議會主席譚光舜今午（8日）舉行傳媒午聚，大談未來發展大計。他預料農曆新年期間，內地及東南亞訪港團的數量理想，惟外遊團數卻不似預期，估計與聖誕節及農曆新年過於接近、高鐵回程車票不足等因素相關。



譚光舜又透露，旅議會將繼續推動深度遊，向當局爭取開放更多具有歷史文化的景點，當中包括深受內地旅客歡迎的舊油麻地警署，惟暫未能透露詳情。



新任旅遊業議會主席譚光舜今午舉行傳媒茶聚。他透露未來將推動多項目標，包括繼續團結業界，爭取更佳的營商環境；配合政府剛發布的《香港旅遊業發展藍圖2.0》再創高峰；推動行業專業化，加強導遊及領隊的資格試；利用科技協助業界轉型，打造與時並進的旅遊產品等。

旅議會料農曆新年出境遊團數不理想

農曆新年將至，譚光舜對內地訪港團的數量抱有信心，並認為東南亞旅客亦希望來港感受節日氣氛，惟港人出境遊卻不如預期，旅議會正探討原因。他粗略估計，由於聖誕節及農曆新年過於接近、高鐵回程車票不足，以及長途航班票價及機位未恢復，種種因素導致出境遊較為淡靜。

「我哋都探索主要原因係咩，可能係聖誕節同農曆新年太近，或𠵱家有啲朋友好聰明，用手機翻譯，自己可以訂房、酒店同機票，所以未必太多人參加旅行團。」

▼2024年12月31日除夕 市民及遊客尖沙咀海旁霸位等候看倒數煙花▼



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旅遊從業員5年後增至21萬人︰目標不難達成

《旅遊藍圖2.0》提出從業員在5年後增至21萬人。譚光舜表示，業界於疫情前約有22萬名從業員，只要院校增設具有吸引力的課程，在政策的支持下，估計不難達成目標。他並稱業界支持當局建議的「專項專牌」導遊發牌制度，除了吸引年輕人外，不論銀髮族或家庭主婦也同樣歡迎，「我哋無論係乜嘢年紀都歡迎。」

中央於去年底恢復深圳戶籍居民「一簽多行」，譚光舜估計短途旅客將錄得高增長，又認為本港已有足夠的承載力，政府會考慮再爭取更多大灣區城市開放「一簽多行」，並強調「唔旺丁又點會旺財」，業界將做好準備迎接商機。

舊油麻地警署深受內地旅客歡迎，杜琪峯電影《黑社會》亦在該地取景。（《黑社會》劇照）

旅議會與當局商討推動深度遊 開放歷史文化景點

譚光舜並透露，部份內地旅客到舊油麻地警署「打卡」，卻無法進入警署參觀，只能在門外拍照，旅議會正與當局商討進一步推動深度遊，以歷史文化景點為主，舊油麻地警署亦是其中的爭取對象，惟暫未能透露詳情。此外，旅議會正爭取沙頭角中英街開放「團進團出」的旅遊安排。

新年伊始，譚光舜對今年抱持樂觀的態度，他讚揚同樣新上任的文體旅局局長羅淑佩能力出眾，加上中央多項惠港政策，相信旅遊業可重現生機。「數字方面先唔做預測，但我個人意見係今年情況一定係好過舊年，無論是內地、中東旅客，或者係去外地。」