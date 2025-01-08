大熊貓BB｜玩瀡滑梯反應大不同　家姐反其道而爬　細佬半途而hea

海洋公園大熊貓盈盈的一對龍鳳胎即將在農曆新年後見公眾，園方今日（6日）發布「家姐」及「細佬」玩滑梯的片段，可見「家姐」嘗試經斜梯爬上頂，幾經艱辛爬了數步，卻馬上滑落地；醒目的「細佬」則先爬樓梯，不過同樣一下子跌落地，最終頭也不回，施施然離去。



香港大熊貓官方專頁

片段可見，兩姐弟正在玩木製滑梯，其中「家姐」嘗試經斜梯爬上頂，幾經艱辛爬了數步，一瞬間即滑落地，飼養員亦提醒「家姐」道：「瀡滑梯唔係咁玩架！唔可以喺下面上嚟架！」

另一邊廂，「細佬」則醒目地行樓梯，對白稱「我就知係呢邊上去啦」，但當牠雙手觸碰到頂部，突然一下子跌下來，牠然後揚長而去，頭也不回，對白稱「我都係去家姐玩好過！」

園方帖文指「家姐鍾意反其道而行，細佬就鍾意半途而hea，轉身決定去搵家姐玩，兩姊弟都唔簡單啊！」有網民留言稱：「家姐條腿好似短啲，細佬長腿啲奶爸奶媽要幫家姐做吓拉腿！」

片中亦可見，「細佬」頭部的毛髮呈紫色，有網民說：「細佬連個頭都染埋紫色！」