大熊貓主題高鐵列車1.11起來往粵港兩地　6熊貓登場【附班次表】

大熊貓熱潮停不了！港鐵宣布推出「大熊貓」主題高鐵列車，周六（11日）起一連12個星期，會在周六、周日及特定日子投入服務，行駛來往香港西九龍至廣州南、深圳北及福田的指定班次，平日則會隨機行短途班次，屆時列車將有大熊貓家族6隻大熊貓，包括盈盈、樂樂、安安、可可及龍鳳胎「家姐、細佬」出現，更會化身成高鐵車長及宣傳大使，為旅客介紹打卡點。即睇班次表！



港鐵宣布推出「大熊貓」主題高鐵列車，周六（11日）起一連12個星期，會在周六、周日及特定日子投入服務，行駛來往香港西九龍至廣州南、深圳北及福田的指定班次，平日則會隨機行短途班次。（港鐵提供）

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港鐵表示，大熊貓主題高鐵列車會在1月11日至4月4日期間逢星期六、日及指定日子，在指定班次接載乘客來往香港西九龍至廣州南、深圳北及福田，平日則會隨機行短途班次。主題列車內、外均換上新裝，由車身、車窗、行李架、車門都可以見到大熊貓的各種萌態，鬼馬趣緻的大熊貓不單化身高鐵車長，更會擔任宣傳大使穿梭多個香港旅遊地標，為乘搭列車訪港的旅客介紹打卡點。

日期:2025年1月11日至4月4日

路綫:香港西九龍站往來廣州南、深圳北站及福田站的路綫

班次:逢星期六、日及大年初一（1月29日）指定班次，平日將隨機行駛



▼大熊貓主題高鐵列車指定班次表▼



港鐵宣布推出「大熊貓」主題高鐵列車，周六（11日）起一連12個星期，會在周六、周日及特定日子投入服務，行駛來往香港西九龍至廣州南、深圳北及福田的指定班次，平日則會隨機行短途班次。（港鐵提供）

另外，香港西九龍站也會換上主題佈置，6隻大熊貓—盈盈、樂樂、安安、可可和龍鳳胎「家姐、細佬」今天亦進駐香港西九龍站，造型趣緻、富香港地道特色的大熊貓裝飾覆蓋B1層票務大堂，與「高鐵隊長」一同歡迎乘客。

港鐵總經理——市務及客戶體驗梁靜雯表示，高鐵作為連繫香港與內地的重要橋樑，可將「無處不熊貓」的盛事氛圍帶到鄰近城市，吸引旅客到來感沉浸式的香港之旅，推動本港的旅遊業。