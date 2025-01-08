順豐速運A巴中環友邦嘉年華展出　盼讓公眾體驗自閉症面對的挑戰

有藝術共融團體向自閉症人士進行研究，發現約超過九成受訪者認同公共場所缺乏自閉症群體的友善環境。有見及此，有團體策劃全港首部專為自閉症群體設計的「順豐速運A巴」，並於今日（8日）在友邦嘉年華舉行開幕禮，盼讓公眾親身體驗自閉症人士外出時面對的挑戰。



有團體策劃全港首部專為自閉症群體設計的「順豐速運A巴」，並於今日（8日）在友邦嘉年華舉行開幕禮，盼讓公眾親身體驗自閉症人士外出時面對的挑戰。（主辦方提供）

超過九成自閉症人士曾遭歧視

由順豐速運贊助、藝術共融團體Q Plus A策劃的「順豐速運A巴」，社區項目分多個階段進行，並向約200名自閉症群體的照顧者、社工和老師收集問題，與當中100位進行訪談，發現95%受訪者認為普遍公共場所缺乏針對自閉症群體設計的友善環境，97%認為公共場所的職員缺乏能力去應對自閉症群體的需求，並有95%受訪者表示在外出時曾遭受到不同程度的歧視。

有團體策劃全港首部專為自閉症群體設計的「順豐速運A巴」，盼讓公眾親身體驗自閉症人士外出時面對的挑戰。（主辦方提供）

設計首個場地配套指南《3S通》 A巴設聲音體驗

Q Plus A憑藉調研訪談結果，設計出首個為群體設計的場地配套指南《3S通》，並會放在「順豐速運A巴」展出，希望藉此為不同場所提供藍本，加設對自閉症群體設計的友善環境，讓大眾學習應對群體需求的技巧。

A巴下層除了有展覽，更設有聲音體驗，讓大眾走進自閉症群體的感官世界，並了解照顧者的心聲。下層亦有「等你的明信片」，展出100張來自閉症孩子的手繪明信片，參觀A巴過後，參觀者亦可以為星兒創作明信片，讓彼此透過明信片裏的畫作與文字交流與連結。

有團體策劃全港首部專為自閉症群體設計的「順豐速運A巴」，並於今日（8日）在友邦嘉年華舉行開幕禮。（主辦方提供）

寧靜室助自閉症群體調節情緒

感官過載是自閉症人士常見的問題，當他們面對過多感官刺激時，難以有效處理信息，從而產生與他人不同的感受，加劇壓力。有見及此，Q Plus A在A巴上層設有全港首個設於公眾地方的寧靜室，為群體提供舒適、安靜及柔和的環境，減少不必要的感官刺激，並會增設軟墊以減少他們受傷的風險。

A巴在嘉年華內展出期間亦會舉行超過20場藝術共融活動，包括講座、真人圖書館及工作坊等，費用全免，讓自閉症群體、大眾及順豐速遞員都能加深對自閉症的認識。

Q Plus A期望能推廣「寧靜室」概念，讓有需要人士在公共空間獲得片刻安靜的機會，舒解壓力。活動期間發起「寧靜是感官的新革命」籌款活動，希望籌得50萬元，為香港10個公共場所提供寧靜室。