懷孕｜葉酸不足會影響胎兒發展 適當攝取可降低貧血及自閉症風險

孕婦需要攝取足夠葉酸，葉酸可以維持胎兒腦部及神經系統正常發育，懷孕期間缺乏葉酸會造成「神經管缺憾症」，出現背脊柱裂，或無腦嬰兒。另外葉酸對一般人同樣重要，原因是葉酸為製造紅血球的主要元素，與鐵質一樣可以預防貧血以及維持心臟健康。

資料授權：Nutroduction｜身心營養資訊平台



葉酸的主要功效

1. 製造紅血球的主要元素，預防貧血

2. 維持心臟健康

3. 維持胎兒腦部及神經系統正常發育

孕婦攝取不足葉酸有機會影響胚胎細胞分裂的準確性，增加胎兒是「神經管缺憾症」的風險，更有可能出現背脊柱裂，或無腦嬰兒。

每日建議攝取量及建議攝取上限(mcg) ：

14-18歲：400；800

成年人：400；1000

懷孕婦女：600；1000

餵哺母乳的婦女：500；1000

葉酸與自閉症

美國波士頓大學會發表一份有關葉酸和自閉症的研究：研究跟進了1257對母嬰，發現適量地攝取葉酸（每星期 3-5次），有助降低孩子患有自閉症。

相反，懷孕期間攝取過多或過少（每星期多於5次或少於3次）葉酸均會增加孩子患有自閉症的機會。

研究總結：

葉酸和自閉症存在著「U型關係」，懷孕期間無論攝取過多或過少都有機會增加孩子患有自閉症的機會，應適量進食。

含豐富葉酸的食物

*數字為葉酸含量(毫克）

菠菜 半杯（熟）131mg

香蕉 1條 24mg

生菜 1杯 64mg

眉豆 半杯（熟）105mg

粟米片 1碗 100mg

牛油果 半杯 59mg

木瓜 半杯 27mg

橙 1個 29mg

雞蛋 1隻 22mg

蘆筍 4條 89mg

西蘭花 半杯（熟）52mg

椰菜仔 半杯（熟） 78mg

資料來源：Nutroduction｜身心營養資訊平台

溫馨小提示

雖然葉酸和自閉症的因果關係仍有待進一步更 大型的科學研究證實。但提提大家別盲目攝取過量的營養補充劑（不單止是葉酸）。現時市面上的營養補充劑種類繁多，建議進食前先向醫生或營養師查詢喔！

《本文資料獲Nutroduction｜身心營養資訊平台授權轉載》