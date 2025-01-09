濫用公屋｜何永賢列5情況要留意　市民問︰打好鄰里關係要篤灰？

「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）實施，成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。房屋局局長何永賢今早（9日）在電台節目表示，居民只要觀察到鄰居出現5種相關情況，便可考慮舉報相關住戶濫用公屋，包括不同人經常出入單位、放置大量健身儀器、大門長關、被用作放置貨物等。

有兩名居民致電節目反對實施舉報機制，認為當局應派員自行巡樓，或查核住戶的水電用量，不應推卸責任至居民身上。「政府一面支持我哋鄰里打好關係，𠵱家叫我哋鄰里之間要篤灰。」



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何永賢︰居民遇五項情況可提高警覺

何永賢今早在電台節目表示，若公屋居民觀察到鄰居出現相關情況，可提高警覺，甚至可提供資料舉報相關住戶濫用公屋，包括以下五項︰

1. 疑住戶長居其他地方，大門長關；

2. 疑涉及違法租出單位，如不同人經常出入單位，部份拖着行李箱；

3. 疑被用作商業用途，例如非法經營麻雀檔，「擺幾枱麻將」從中抽水；

4. 放置大量健身儀器等，並非一般家庭住戶所用的器材；

5. 被用作放置貨物等。



房屋局局長何永賢。（資料圖片／陳葦慈攝）

梁文廣籲房署設措施追究濫用舉報機制

被問到會否擔心居民濫用舉報機制，房委會資助房屋小組委員會委員、立法會議員梁文廣在相同節目表示，不擔心居民濫用機制互亂舉報，建議房屋署可考慮設立措施追究。「最重點係佢舉報嘅時候，確實覺得係真嘅，唔係生安白造。」

梁文廣並指，舉報機制不影響鄰里關係，強調絕大部分居民不存在違法行為。「所以究竟係咪我哋要花時間錄音，做啲乜嘢，特登去做舉報？我覺得為咗呢三千蚊，倒不如喺其他地方做義工，或者服務社區，更加對社區有好處。我覺得唔需要花心思做呢件事。」

社協︰部份住戶因特殊情況長期不在家、水電用量較低

惟普羅大眾對舉報機制存疑，社區組織協會副主任施麗珊在相同節目指，過去有住戶由於經常外出照顧親戚，電錶及水錶的用量較低，加上住戶患有精神問題，被收回單位時也不懂反駁，因此她建議當局需要加強調查，避免冤枉特殊住戶。

施麗珊並認為，目前打擊濫用公屋的措施已足夠，建議政府可增加調查或家訪的次數，增強居民的警惕性。「我就覺得如果現有措施OK，就唔使再做其他。」

市民可在房屋署網站填寫舉報濫用公屋表格。（網頁截圖）

居民︰當局應派員自行巡樓 查核住戶的水電用量

市民張女士在港台節目批評舉報機制，認為房屋署應派員自行巡樓，或查核住戶的水電用量，不應推卸責任至居民身上。「政府一面支持我哋鄰里打好關係，𠵱家叫我哋鄰里之間要篤灰......你懷疑我，我懷疑你，如果咁搞法出咗人命，何永賢要負責囉。」

居民黃先生亦指，政府應善用科技打擊濫用公屋，例如大廈管理員巡樓期間，可透過儀器獲得每日的耗電量等數據，向涉嫌違規的住戶再作了解。「主動權係佢㗎嘛，唔應該交畀居民嘛，居民係交管理費嘛。」