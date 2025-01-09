舉報濫用公屋獎｜何永賢反駁篤灰損鄰里：挺身而出才維護鄰里關係

「舉報濫用公屋獎」將於下周三（15日）實施，成功舉報者可獲發獎金3,000元及感謝狀。房屋局局長何永賢今早（9日）在港台節目預計，每年可收到2,600個舉報，當中約1,300個具確實證據。她並強調舉報人挺身而出，才是維護鄰里關係。「有個案係開幾枱麻雀喺度抽水，呢啲先係破壞緊成個居住環境，破壞緊關係。」

她又透露，政府在近兩年半透過打擊濫用公屋或扣分制，共向7,000個單位發出遷出通知書，相等於節省70億元。



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按舉報人的意願公開或保密發放感謝狀

何永賢今早在港台節目表示，期望透過實名舉報取得精準資料，讓當局更有效找出隱秘個案。但她提醒舉報人可透過觀察等方法取得證據，但需守法及確保自身安全，若當局最終成功發出遷出通知書，將按舉報人的意願，以公開或保密的方式，發放獎金和感謝狀，市民可透過電郵、電話、電子表格及屋邨辦事處等，舉報濫用公屋。

若同一宗個案收到多個關鍵舉報 $3000獎金平分

何永賢預計每年可收到約2,600個舉報，當中一半具有確實證據，即約為1,300宗。若多名舉報人為同一宗個案提供關鍵資料，經評審委員會判斷後，獎金3,000元將會平分。換言之，若每個舉報按獎勵最高的3,000元計算，當局今年將派發390萬元獎金。

房屋局局長何永賢。（資料圖片／梁鵬威攝）

近兩年半7000單位被發出遷出通知書 相等於節省70億元

何永賢透露，本屆政府最近兩年半，透過打擊濫用公屋或扣分制，共向7,000個單位發出遷出通知書，相較於興建公屋花費數年時間落成，已節省約70億元，反觀收回單位再裝修重整，不需兩個月便可再作分配，因此她認為有利於社會效益。

何永賢︰挺身而出才是維護鄰里關係

坊間有指「篤灰」影響鄰里關係，何永賢認為舉報人挺身而出，才是維護鄰里關係。「調返轉睇，如果你附近有個鄰居，本身將間公屋用喺唔妥當嘅行為，拎去租畀其他人，長期有啲唔知有咩人住，出出入入，呢啲人出入完全冇記錄。甚至有個案係開幾枱麻雀喺度抽水，呢啲先係破壞緊成個居住環境，破壞緊關係。」