九龍灣車禍｜海關關長陳子達︰好多同事基因　有見義勇為精神

九龍灣上周五發生（3日）致命車禍，事件涉及一名休班男海關，被警方以涉嫌干預汽車罪拘捕。新任海關關長陳子達今早（10日）在港台節目表示，相信涉事的海關職員可得到公正嚴明的調查，惟事件已進入刑事調查階段，因此不宜作出評論。他又指，「我哋好多紀律部隊嘅同事，本身基因入面有見義勇為嘅精神，即係路見不平，拔刀相助。」



1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（資料圖片／梁偉權攝）

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陳子達形容為不幸事件 惟刑事調查階段不宜作出評論

九龍灣上周五發生（3日）致命車禍，一名27歲黃姓電單車司機，疑因被警察電單車尾隨，當駛至宏基街近郵政大樓外時，疑被一名休班男海關站在路中心「攔截」，雙方發生擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡；休班關員則受輕傷送院。警方在事發當日以涉嫌干預汽車罪拘捕男海關，目前獲准保釋候查。

新任海關關長陳子達今早在港台節目形容為不幸的事件，又指對警方抱有信心，相信涉事的海關職員可得到公正嚴明的調查，惟事件已進入刑事調查階段，因此不宜作出評論。

新任海關關長陳子達。（港台直播截圖）

海關培訓過程 要求行動前顧及自身及他人安全

陳子達又指，由於海關執行職務時，經常面對不同的危機，因此所有培訓課程都會要求同事採取行動前，先顧及自身及他人安全，包括道路使用者及交通工具的安全。「所有行動必須要合法合情，係我哋一路執法嘅原則。」

陳子達並指︰「就我哋本身同事，當然啦，我哋好多紀律部隊嘅同事，本身基因入面有見義勇為嘅精神，即係路見不平，拔刀相助。我覺得呢個都係我哋一般人會做，尤其係我哋紀律部隊。」