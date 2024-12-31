海關關長｜國務院任命陳子達為海關關長　接替退休的何珮珊

海關副關長(管理及策略發展)陳子達接替年屆退休的現任關長何珮珊，為新一任海關關長。國務院今日（31日）決定，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官李家超的提名和建議，任命陳子達為海關關長，免去何珮珊的海關關長職務。



海關副關長陳子達。（資料圖片）

海關副關長陳子達（中）。（資料圖片）

陳子達曾借調商經局推動葡萄酒商貿中心

陳子達於1994年加入香港海關，任職督察，早期有廣泛的前線工作經驗，包括旅檢、調查及稅務等工作。他於2008年被借調到商務及經濟發展局，協助推動香港成為葡萄酒商貿中心的工作；2009年任落馬洲口岸指揮官；2011年任有組織罪案調查組指揮官；2013年任部隊檢控課監督；2016年任資訊科技科高級參事；2017年任港口及海域科總指揮官。

至2019年1月，陳子達升任為助理關長（邊境及港口），並於2020年5月，調任助理關長（情報及調查），2021年再升任為副關長，接替升任關長的何佩珊。

海關副關長陳子達。（資料圖片/夏家朗攝）

何珮珊為海關首名女關長 丈夫為政制及內地事務局長曾國衞

今日57歲生日的何珮珊，1991年加入香港海關任職見習督察。她於2010年晉升海關監督，於2013年晉升海關高級監督，於2017年晉升海關助理關長，並於2019年晉升海關副關長，之後在2021年起再晉一級成為「一姐」，同時亦是海關首名女關長。何珮珊丈夫是現任政制及內地事務局局長曾國衞，是罕見的兩夫婦政府均高居要職。