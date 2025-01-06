九龍灣車禍｜海關員涉干預汽車被捕保釋　警仍調查將徵律政司意見

九龍灣上周五發生（3日）的致命車禍，一名27歲姓黃電單車司機，疑因被警察電單車尾隨，當駛至宏基街近郵政大樓外時，疑被一名休班男海關站於路中心「攔車」，雙方發生擦撞，鐵騎士連人帶車撞柱身亡；休班關員則受輕傷送院。



警方表示，案發當日，警方在調查期間，已經以涉嫌干預汽車罪拘捕一名40歲男子，他已獲准保釋候查。不過由於案情複雜，有關案件仍在調查中，警方正搜集所有適用的證據，將會再徵詢律政司意見 。海關表示，案件仍在調查當中，不會就個案作出任何評論。



根據香港法例第374章《道路交通條例》第49條，任何人沒有合法權限或合理辯解而登上一部車輛或干預該車輛任何部分，即屬犯罪，可處第2級罰款（5,000元）及監禁12個月。

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，遺體以白布覆蓋，警員在場調查。（資料圖片/梁偉權攝）

事發在上周五（1月3日）下午約5時46分，一輛電單車在宏光道疑因交通違規，被交通部警察電單車追截。期後電單車在宏基街近中央郵件中心對開失事，鐵騎士當場死亡。現場另有一名男子受輕傷，由救護車送聯合醫院治理。海關日前回覆《香港01》指，事件中一名休班海關人員發生交通意外，受傷送院。警方現正對交通意外進行調查，海關會全力配合。

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，當時電單車遭交通警追截，一名海關關員衝止嘗試阻擋電單車。（資料圖片/梁偉權攝）

當日網上車CAM影片可見，該輛電單車沿路飛馳，一名男子站在馬路中心，如同「守龍門」般不斷左右小幅度移動，懷疑試圖阻截電單車，電單車最終與男子發生擦撞，男子的手疑觸及鐵騎士頭盔，然後整個人凌空飛起墮地打滾；至於鐵騎士的頭盔與男子的手相撞後飛脫，人車失控、向左翻側，滑行約10米撞樹，傳出巨響，塵土飛揚。

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就現場所見，電單車嚴重損毀跌在路邊，車輪飛脫，碎片散落一地，一個頭盔亦跌在路面。鐵騎士倒臥在一支疑被撞歪的鐵柱旁，遺體以白布和帳篷覆蓋。警方封鎖現場調查。

1月3日，九龍灣宏基街有電單車失事，鐵騎士當場死亡，死者多名友人到場了解，其間有人激動落淚。(資料圖片/梁偉權攝）