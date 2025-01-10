譚得志就煽動案終極上訴　指控方須證煽暴意圖　且應交陪審團決定

人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，涉多次在街站發表煽動言論，包括提及「光復香港．時代革命」口號。經審訊後，他被裁定發表煽動文字等罪成，被判囚40個月。上訴庭駁回其上訴後，他再向終審法院提出上訴，案件今（10日）在終院審理。譚認為，控方需證明被告有煽動他人使用暴力的意圖，又認為煽動罪屬可公訴罪行，應交由高等法院審理，讓陪審團決定相關言論是否屬煽動。法官聽取陳詞後，押後以書面裁決。



譚就11罪被判囚40個月

上訴人譚得志，經審訊後共被裁定11項罪成，分別為1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7 項發表煽動文字、1項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令，被判囚40個月。

譚得志在2020年5月24日，曾在銅鑼灣東角道對出擺街站宣傳政治理念，隨後被警方帶走。（周禮希攝）

譚得志在2020年7月1日中午，曾穿上解放軍服飾在銅鑼灣發言。（鄭子峰攝）

人民力量副主席譚得志（快必）被裁定11項煽動罪成，被判監40個月。（資料圖片）

相關控罪已被維護國家安全條例取替

是次上訴包括2項爭議，分別為《刑事罪行條例》第9條及第10條的煽動罪，是否屬可公訴罪行，須在高院原訟庭審理；和控方是否須證明被告煽動他人使用暴力的意圖。

去年生效的《維護國家安全條例》(即第23條)，已訂立煽動罪(俗稱新煽動罪)，取代本案涉及的《刑事罪行條例》的煽動罪。

譚認為其煽動罪屬可公訴罪行

代表譚的律師陳詞指，譚被控時，是根據《刑事罪行條例》的煽動罪起訴，該罪屬可公訴罪行，並應交由高等法院審理。且煽動罪屬危害國家安全的罪行，《國安法》第41條列明：「危害國家安全犯罪案件的審判循公訴程序進行」，因此該罪屬可公訴罪行。

官質疑是否較輕罪行也要高院審

法官李義指《國安法》有四類罪行，同時根據第45條，涉危害國家安全的案件可根據案件的嚴重性，交由各級法院審理。法官指此方面是保留彈性，未有作出嚴格限制。法官張舉能則指，根據譚的說法，相對較輕微的罪行也應在高等法院審理。張官問，此舉是否可兼顧國安案件需盡快處理的原則。律師認為應交陪審團裁定相關言論是否屬煽動，強調被告不應被剝奪陪審團審訊的權利。

控罪應保障言論自由

律師續指，控方須證明被告具煽動他人使用暴力的意圖。他又引用印度聖雄甘地的言論：「若一個人對某個人或制度沒有感情，他應有自由表達其不滿，只要他不考慮、宣揚和煽動暴力。」律師指，煽動罪屬普通法的控罪，控罪元素包括煽動暴力的意圖，控罪應保障市民的言論自由。

控方認為各級法院均可審理

控方代表回應指，煽動罪屬簡易程序罪行。惟法官張舉能強調，《國安法》第41條指涉危害國安的審訊，應循公訴程序進行，控方改稱，煽動罪屬可公訴罪行，但可由各級法院審理。

樞密院案例對本案幫助不大

控方亦強調，控方不須證明煽動他人使用暴力的意圖。對於譚引用英國樞密院的案例，指控方檢控煽動罪須證明其煽動意圖，控方認為該案例對詮釋本案的煽動罪無大幫助，上訴庭已裁定該案例屬附帶意見，終院早前處理上訴許可時，已認為即使控方毋須證明被告有煽動暴力意圖，煽動罪亦不屬違憲。

終院法官聽取陳詞後，押後以書面裁決。

案件編號：FACC 12/2024