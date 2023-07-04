譚得志提光時口號裁煽動罪成　指言論可有其他詮釋　上訴求翻案

人民力量前成員譚得志（快必）在2020年間，多次在街站被指發表煽動言論，包括多次提及「光復香港．時代革命」的口號，被控多項發表煽動文字罪名，經審後被裁定11項罪成。他就定罪及判刑提出上訴，今（4日）在高等法院處理。代表譚的律師指，本案屬「可公訴罪行」，應在高等法院原訟法庭審理，爭議區域法院無權處理本案，又指涉案言論並非只有一種詮釋，理解會在不同人、不同情況下產生變化，控方須證明被告的犯案意圖。上訴庭將於9個月內頒布裁決。



上訴人譚得志（49歲）經審訊後共被裁定11項罪成，分別為1項煽惑他人明知而參與未經批准集結、7 項發表煽動文字、1項公眾地方內擾亂秩序行為、1項舉行或召集一個未經批准集結及1項拒絕遵從或故意忽略遵從授權人員作出的命令。

上訴人譚得志（快必）。（資料圖片）

質疑煽動罪是否可在區院審理

代表譚的律師陳詞指，涉案煽惑罪屬普通法下的「可公訴罪行」，根據《裁判官條例》列明，煽動罪只能在高等法院原訟法庭審理，故質疑區域法院是否有權處理本案。

光時口號可有其他理解

律師又指，本案最主要的重點是涉案言論是否只有一種詮釋方式，以「光復香港」為例，控方專家證人指口號有港獨的意思，辯方專家證人卻認為除港獨外，亦可有其他理解方式，指理解要視乎當時說話的內容，不同的觀眾亦可有不同的理解。基於以上情況，認為控方須證明譚案發時的意圖。

律政司認為毋須證明被告意圖

律政司代表則認為，煽動罪屬於成文法，並非普通法，控方毋須證明被告的意圖，又指《國安法》條例中，只是指涉及國家安全的罪行「shall（可）」循公訴罪行處理，故認為譚稱案件只能在高等法院原訟法庭審理的說法不成立。對於譚指控方須證明被告的煽動意圖具暴力性，律政司反駁指煽動罪的涵蓋範圍不止實質暴力，還包括網絡攻擊等。

案件編號：CACC 62/ 2022