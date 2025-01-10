戲院結業虛驚　嘉禾4院一度停售非即日票　3間晚上恢復正常售票

嘉禾院線4間戲院包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場，今日（10日）一度只售即日門票，未有如正常會顯示未來數日場次，惹來停運驚魂。最新在晚上，奧海城the sky、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場已重新恢復未來兩日的網上售票服務，其中筲箕灣分院更顯示至下周三（15日）的放映時間表。



奧海城the sky、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場1月10日晚上恢復預售後日（12日）的門票。（嘉禾院線App截圖）

+ 3

+ 1

+ 1

一度惹起電影迷憂慮再有戲院結業的三院，奧海城The Sky、屯門StageE及筲箕灣銀河廣場晚上已恢復未來兩日的網上售票服務，但九龍灣MegaBox則尚未更新網站，依然未能揀選今日以後的戲票。

九龍灣MegaBox嘉禾晚上依然未能選擇今日以後的戲票。（嘉禾院線App截圖）

嘉禾院線南昌站V WALK戲院於2024年12月27日起暫停營業後，再驚傳旗下四間戲院同步於今日停售未來數天的演戲票，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場。

今午翻查嘉禾院線官方手機程式，顯示該四間戲院只能訂購今日的戲票，沒有顯示往後可訂購的日子，與V WALK停業前一樣情況。《香港01》正向嘉禾院線了解事件。