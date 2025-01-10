嘉禾四戲院傳停業　明起停售戲票　海運周末原上映一場突加多兩場

嘉禾院線繼南昌站V WALK戲院於2024年12月27日起暫停營業後，再傳出嘉禾旗下四間戲院同步於今日（10日）最後營業，包括奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場。記者翻查嘉禾院線官方手機程式，顯示該四間戲院只能訂購今日的戲票，沒有顯示往後可訂購的日子，與V WALK停業前一樣情況。

換言之，該四間戲院有可能同步停業；而尖沙咀海運戲院今早顯示周六及周日，全日只放映傍晚一場，至下午突更新網站，周六及周日各多加兩場，即由全日一場變三場。《香港01》正向嘉禾院線了解事件。



嘉禾V WALK戲院目前暫停營業。(資料圖片/吳美松攝)

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再有嘉禾院線戲院傳出撐不住，記者翻查嘉禾院線官方手機訂票程式，顯示奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場戲院，只能訂購今日的戲票，沒有顯示往後可訂購的日子，與南昌站V WALK戲院於2024年12月27日停業前一日的情況一樣。

全院線餘3戲院可預售周六日戲票 「倖存」尖沙咀海運全日只映一場

除了該四間戲院，同院線的尖沙咀海運、黃埔及大埔戲院，則顯示可以訂購今日、明日及後日的多個場次戲票。意味着嘉禾奧海城the sky、九龍灣Mega Box、屯門市廣場StagE及筲箕灣銀河廣場戲院，有可能今日同步最後營業，為過去一個月內先後有6間戲院撐不住。

不過，海運戲院顯示周六（11日）及周日（12日），全日只放映一場，放映的電影為影星姜皓文及廖子妤主演《曾經擁有》，兩日上映時間分別為下午6時50分和下午5時15分，並無其他場次。

至於嘉禾黃埔戲院周六及周日都不設早場，首場已是中午12時後，嘉禾大埔則仍有早場，最早一場為早上8時50分，最遲一場為晚上9時55分，為全院線唯一維持最多時段場次的戲院。

有關嘉禾旗下四間戲院有可能今日最後營業的消息傳出後，引來不少戲迷到戲院「告別」，而海運戲院因為周六及周日，全日只放映一場電影，亦令不少戲迷憂心其營運狀況。至下午，嘉禾官方網站出現更新，顯示海運戲院周六及周日，各增至三場電影場次，並新增了1月19日預售「海運公餘場：《天才與白痴 》(五十年紀念放映)」。