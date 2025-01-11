盧寵茂：冬季流感季現首宗兒童嚴重個案　4歲幼童深切治療部留醫

本港已踏入流感季節，醫務衞生局局長盧寵茂早上出席商台《政經星期六》時表示，今年已有首宗兒童嚴重個案，患者為一名4歲幼童，該名幼童同時感染流感和肺炎鏈球菌，沒有接種疫苗，學校亦無提供疫苗接種服務，目前在深切治療部留醫。



盧寵茂表示，今年已有首宗兒童嚴重個案，患者為一名4歲幼童。（資料圖片）

盧寵茂表示，流感呼吸道樣本和住院人數最新數字，已超越基準線水平，反映冬季流感季節已正式開始。他指，今年已出現首宗兒童嚴重個案，患者是一名4歲幼童，該幼童同時感染流感和肺炎鏈球菌，目前正於深切治療部留醫。他續指，該幼童無接種疫苗，學校也沒有提供疫苗接種服務。

盧寵茂表示，已有9成幼稚園及中小學參與流感疫苗學校外展計劃，不過尚有部份拒絕參與，衞生署已多次催促和直接聯絡，認為學校有責任提供健康教育，希望有關學校盡快安排為學童接種，若學校未有參與計劃，家長亦要安排子女接種流感疫苗。

衞生署早前公布168間「拒絕安排」流感疫苗學校外展計劃的學校名單，引起學界關注，質疑是負面標籤。

盧寵茂說，理解相關學校會有不同解釋，但教育界和醫療界目標一致是保護小朋友，不應該存在矛盾。他認為今個冬季流感季節剛展開，已出現首宗兒童嚴重感染個案，事件敲響警鐘，強調面對流感挑戰，各界應該齊心面對，不應該計較困難，若遇到很多問題，也有很多解決方法。