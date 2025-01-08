議員質疑移民港人回流醫病嘥公帑　盧寵茂：無意審核病人是否移民

移民港人只要持有有效香港身份證，仍可隨時「回流醫病」，即回港享受公營醫療服務，有意見認為此做法會增加財政負擔。民建聯立法會議員梁熙今日（8日）在立法會提出質詢，要求公開「回流醫病」所涉公帑開支，並限制移民港人繼續享有包括公營醫療在內的資助公營服務及福利政策。醫務衞生局局長盧寵茂表示，審核求醫人士是否移民，會增加醫院工作壓力及影響市民接受醫療服務，故無意推行相關審核機制。



民建聯立法會議員梁熙。（黃浩謙攝）

議員質疑「回流醫病」浪費公帑

千億財赤之下，公帑如何用得其所持續引發討論。會上，梁熙、陳克勤、陳凱欣都力促政府應將有限的公營醫療資源用在納稅人身上，而非早已移民海外的人士。梁熙更直斥當局「對自己人很嚴苛、對外人很慷慨」，質疑為何不研究回流醫病情況，「刀口向外」將公帑用於市民。

盧寵茂。（廖雁雄攝）

盧寵茂首先指出梁熙的「外人」、「刀口向外」的措辭較重，指政府是想照顧好曾在香港的市民。他表示，公營醫療服務和「對外派錢」的社會福利政策有區別，後者需要市民每年主動申請，但醫療服務提供有偶發性和急切性，難以定時申請，「市民都可能會病，咁係咪每次睇醫生都要被問（是否移民）？」

盧寵茂認為審核求醫人士是否移民，會給公營醫院帶來沉重的壓力，繼而影響全港市民接受醫療服務，故無意審批病人是否居港機制。

陳凱欣（盧翊銘攝）

鄧家彪：收緊回流醫病 與灣區養老政策違背

陳凱欣則從公營醫療服務收費的角度提出解決方法，建議彈性規定移居海外人士的公營醫療費用，將醫療資源留給本地居民。盧寵茂回應時，再次強調審批機制不利於醫療服務執行。

工聯會議員鄧家彪（黃浩謙攝）

選委界議員黎棟國（盧翊銘攝）

其他議員有不同意見，工聯會鄧家彪擔心收緊公營醫療等基本權利服務，會與長者大灣區內地城市養老的政策宗旨相違背。新民黨黎棟國則指，現時香港身份證並無限期，若離開香港的非永久居民回港尋求公營醫療服務，局方會否判定其身份證有效。盧寵茂回應，確實無能力判斷其是否離開香港。