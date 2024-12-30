牙科街症｜至11時565人網上登記　盧寵茂：長者排隊輪候已成歷史

衛生署11間牙科街症服務診所，今日起（30日）改為網上登記，再抽籤分配名額。醫務衞生局局長盧寵茂表示，截至早上11時，565人網上登記，有20人到3間診所由職員協助現場登記。他認為網上登記手續絕不繁複，抽籤方法亦較公平。他強調以往長者要在惡劣天氣下長時間排隊輪候「已經成為歷史」，轉為網上登記更人性化、更能關顧長者。



以往市民要到牙科診所，輪候籌號。（資料圖片/梁鵬威攝）

牙科街症網上登記時間由每天上午6時至上午11時30分，市民可透過「醫健通」流動應用程式，或衞生署網頁實名登記11間政府牙科診所下一個工作天的牙科街症服務。

醫務衞生局局長盧寵茂早上到荃灣牙科診所視察，他表示截至早上11時，565人網上登記。少量不懂得網上登記長者親身到診所，由職員協助下即時登記，只需約2、3分鐘。其中12人到荃灣牙科診所、5人到元朗診所、3人到粉嶺診所。

盧寵茂表示，香港正發展智慧醫療，利用網上程式登記服務是大方向。他認為牙科街症網上登記手續並不繁複，亦能避免長者長時間排隊輪候，更能顯示到政府對長者的關愛。

以往輪候服務，我再次強調，已經成為歷史。我哋唔希望公公婆婆，再要喺現場受住惡劣天氣影響去排隊。 醫務衞生局局長盧寵茂

醫務衞生局局長盧寵茂。（黃浩謙攝）

一半名額預留給65歲或以上長者優先抽籤

每人每日只能登記一次，系統將以電腦自動抽籤形式分配名額，中籤人士將獲發手機短訊通知。即日起，亦會暫停親身前往牙科診所排隊初步登記取籌安排。

市民若需要協助登記，可於早上8時30分到11時30分，前往任何一間牙科街症診所，由職員現場登記。或在辦公時間，到各地區康健中心或地區康健站、社署轄下的長者鄰舍中心及長者地區中心、區議員辦事處、地區關愛隊以及由15間社福機構或非政府組織設立的牙科診所協助。

衞生署表示，為特別照顧有需要的長者，一半名額會預留給65歲或以上的長者優先抽籤，而第一輪未獲分配優先籌的長者，亦會與其他已登記的人士一同以電腦自動抽籤方式分配餘下名額。該署會加派人手協助有需要的市民登記及使用牙科街症服務網上登記系統。

牙科街症網上登記投入服務，即日起亦暫停親身前往牙科診所排隊取籌安排。(資料圖片)

手機短訊通知成功獲分配名額人士

發送人名稱 : 「#DH-DENT GP」

• 或於同日下午12:30 後進入系統查詢結果

• 或於上午 9:00 至下午 5:00 辦公時間內致電熱線2892 2111 查詢

• 成功獲分配名額的人士，請帶同用作登記的身分證明文件，於指定日期及時間，到指定的牙科診所接受服務

