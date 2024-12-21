明年2月預算案前完成公院收費檢討　盧寵茂不希望急症室如門診

醫務衞生局局長盧寵茂今日（21日）表示，政府就公立醫院收費作全盤檢討，預料會於新一份財政預算案明年二月底公布前有結果。他說，現時急症室有六成病人屬於輕症，現時急症室收費太低，他不希望急症室越來越有如普通科門診，當局的目標是未來收費調整幅度，能引導非急症病人選擇向家庭醫生求診，又指危急病人甚至可以不收費。



由於醫衞局正探討重整醫院聯網，方向之一是合併港島東、西，東區醫院擴建計劃未有定案。盧寵茂說留意到社會討論各聯網人口和病床比例，他認為亦應考慮病床的種類。



醫務衞生局局長盧寵茂。（黃浩謙攝）

盧寵茂出席一個電視台節目時表示，公立醫院收費已經七年未有調整，今次是全盤檢討收費，目標之一是希望醫療安全網能協助更多有需要的病人，並在資助方面更有針對性，令公共醫療服務不會被濫用，他強調，照顧最緊急的兩類病人是政府責任，即使不收費亦可以。

他指，現時一些輕症，如流感季節的傷風咳嗽病人，現時收費太低，他們可會覺得方便，尤其急症室是24小時服務。

東區醫院擴建計劃未有定案（廖雁雄攝）

對於醫管局聯網的重組計劃，盧指當局會按人口及組成結構等因素決定資源分配，他舉例，未來北部都會區發展，估計該區人口會增加，港島東區預計整體人口會減少。被當局正研究將港島東及西兩個聯網合併，而東區醫院原擬計劃擴建後增加的500張病床將如何分配，盧稱現時仍未有定案，有待未來人口數目及聯網分布情況再全盤估算，即使沒有縮減也要考慮怎樣調配才能善用資源。

醫管局日前公布，日後醫療事故的公布會分三個階段，首先由內部釐清事實，再向病人及家屬解釋清楚，然後向外公布。盧寵茂表示，每宗事故性質不同，不能一概而論，難以一刀切，就公布的時間設定時限，認為並不合理也不切實際，舉例指，如果涉及病人私隱，不應公布，但如果是嚴重公共衛生實踐，涉及公眾利益，就要盡快公布。