57歲女發燒入院　染侵入性腦膜炎雙球菌情況嚴重　潛伏期並無外遊

衞生署衞生防護中心今日（11日）公布，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。患者為一名57歲女子，過往健康良好。她於1月7日出現高燒、咳嗽並有痰液，及呼吸急促，翌日到律敦治醫院急症室求醫，需留院治療。1月9日因心臟衰竭入住深切治療部。血液樣本經化驗後，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，她現時情況嚴重。



衞生署衞生防護中心（資料圖片）

衞生署衞生防護中心表示，該名57歲女子，過往健康良好。她於1月7日開始出現高燒、咳嗽並有痰液，及呼吸急促，翌日到律敦治醫院急症室求醫，需留院接受治療。她於1月9日因心臟衰竭而被院方安排到深切治療部。她的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，現時情況嚴重。

初步調查顯示，病人潛伏期內不曾外遊，她的家居接觸者至今沒有出現病徵。中心會繼續進行調查。

由於這疾病是一種嚴重的疾病，經由直接接觸帶菌者或受感染者的飛沫而傳播，衞生防護中心提醒市民應時刻注意個人和環境衞生，減低被傳染的風險。

中心發言人表示：「腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。潛伏期由二至十日，一般為三至四日。不同個案的臨床病徵可能並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症。」

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。

中心表示，腦膜炎雙球菌感染是一種嚴重的疾病，病人須盡快接受抗生素治療。

預防腦膜炎雙球菌感染措施：

• 用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；



• 打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；



• 避免到人多擠迫的地方；



• 避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；



• 旅客前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及



• 旅客從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

