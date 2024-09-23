侵入性腦膜炎雙球菌｜50歲女子頭痛嘔吐入院確診　潛伏期內無外遊

衞生防護中心今（23日）公布，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案。患者為一名過往健康良好的50歲女子，她在9月18日開始出現發燒等病徵，並在9月21日因頭暈、頭痛、嘔吐和頸部僵硬等，到將軍澳醫院急症室求診，同日入院接受診治，最終經腦脊液樣本經化驗後證實確診，臨床診斷為腦膜炎。而患者潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵，調查仍在進行。



一名過往健康良好的50歲女子確診感染侵入性腦膜炎雙球菌。（資料圖片）

患者潛伏期內沒有外遊 現時情況穩定

衞生防護中心公布一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，患者為一名過往健康良好的50歲女子。她在9月18日開始出現全身乏力、發燒和皮疹，並在9月19日向私家醫生求醫，其後在9月21日因頭暈、頭痛、嘔吐和頸部僵硬，到將軍澳醫院急症室求診，同日入院接受診治。

患者的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎，現時情況穩定。而初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。調查仍在進行中。

患者在9月21日因頭暈、頭痛、嘔吐和頸部僵硬，到將軍澳醫院急症室求診，並在同日入院接受診治。（資料圖片）

腦膜炎雙球菌經呼吸道分泌物傳播

衞生防護中心指，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物傳播，包括口鼻分泌物。潛伏期為2至10日，一般為3至4日。受感染病人需盡快接受抗生素治療。

衞生防護中心呼籲，為預防腦膜炎雙球菌感染，市民採取以下預防措施︰

用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；



打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；



避免到人多擠迫的地方；



避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；



旅客前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；



旅客從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

