警方鑑證科CSI流動實驗室上場加快應對謀殺案　1小時完成指紋比對

警隊鑑證科去年12月推出一輛以中型貨車改裝而成、造價約140萬元的「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」，主要針對嚴重案件如謀殺案等進行指紋檢測工作。鑑證科先進科技課總督察檀東輝表示，相信有助縮短檢驗時間，人員檢取指紋後可即時將影像傳送至總部指紋資料庫比對，整個過程由數小時縮短至1小時完成。他又指，過往毎年平均約7宗嚴重案件需出動實驗室人員前往現場處理，流動實驗室推出至今曾應用於一宗謀殺案。



此外，鑑證科亦添置多部便攜式新儀器，每部10萬至40萬元不等，包括即時為不明身份屍體提取指紋的「3D非接觸式指紋素描儀」，最快30分鐘會有結果。



(左起)警方鑑證科先進科技課高級督察童俊凌、總督察檀東輝、高級督察譚潔琳介紹CSI流動實驗室。（廖雁雄攝）

警隊鑑證科先進科技課經過5年籌備及測試後，於去年12月推出「CSI（罪案現場勘查）流動實驗室」。車廂分為三個部分，包括可進行化學檢測和指紋攝影的實驗工作間；收納檢測儀器及裝備的空間；以及放置戶外工作設備如便攜式帳篷和流動發電裝置等的空間。。檀東輝總督察強調，過往不少疑犯會潛逃海外，相信新實驗室有助提升效率。

CSI流動實驗室可即時將指紋影像傳送至總部資料庫比對

CSI流動實驗室主要針對嚴重案件如謀殺案、綁架案等，進行指紋檢測工作。檀東輝表示，相信會縮短大型檢測儀器及工具運輸時間，由過往耗時平均約4小時、以「螞蟻搬家」形式逐批運送，到現時車內設置收納空間，運輸時間縮短至1小時內。

他又指，新實驗室有助提升戶外或郊區工作的效率，並解釋車上配置通訊設備，可即時將現場的指紋影像傳送至總部指紋資料庫比對，整個過程預計1小時完成，省卻過往數小時的運輸時間。

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已用於一宗謀殺案 表現符合預期

檀東輝說，車輛單價及其改裝費用約140萬，推出至今約個半月已應用於一宗謀殺案，表現符合預期。被問到新實驗室的使用量是否合預期，他則表示，過往毎年平均約7宗嚴重案件需由實驗室人員出動現場處理，相信往後「流動實驗室」的使用頻率更高，未來視乎容量決定會否添置新車。

他指現可立即建立流動法證檢驗及指揮中心，以協助在罪案現場的案件調查單位和法證隊伍，例如夜間長時間的戶外勘查及調查。

鑑證科添多部新儀器 30分鐘識別身份不明屍體指模

警隊鑑證科先進科技課自去年第四季起添置多部便攜式新儀器，將實驗室器材帶到現場檢驗，價格介乎10萬至40萬元不等。高級督察譚潔琳表示，「3D非接觸式指紋素描儀」針對為屍體即時提取指紋，最快30分鐘有結果，過往已在一宗身份不明的浮屍案中應用， 比過往經法醫處理後轉交鑑證科跟進需時約2至3日，效率有所提升。

此外，鑑證科亦添置兩部新指紋偵測儀，以便罪案現場識別紋印。高級督察童俊凌表示，以往透過化學檢測噴劑檢測需時半日至一日，但添置「反射式短波紫外線指紋偵測儀」後，便能即使檢出紋印，其主要針對以乳膠漆牆面、背景圖案複雜及帶有熒光材料的材質，檢測範圍亦較大。發現紋印後，人員可利用新添置的「聚集誘導熒光指紋偵測儀」，在特定範圍進一步針對性檢測。

用於檢驗車輛的先進指紋技術方面，鑑證科亦引入「多波段指紋成像系統」，因部分指紋分泌物中的有機成分、附着在指紋上的外來物如化妝品、或其他化學合成物在不同光源下可產生熒光效果，警方透過特定的光源和濾光設備，可在不具破壞性的情況下觀察紋印。