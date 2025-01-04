寶田邨謀殺案｜死者與疑犯相識數年　因感情角力爭執　不涉三合會

屯門寶田邨1月2日晚上發生謀殺案，兩名男子疑在寶田邨7座對開因「爭女」爭執，其中一名33歲姓黃男子，疑遭女友的前男友以利刀狂刺背部，黃男昏迷送院搶救後不治。警方經調查後拘捕黃男的女友，以及女友的前男友，兩人分別涉嫌誤導警務人員和謀殺。



男疑犯今晚（4日）被押回寶田邨一帶重組案情，屯門警區助理區指揮官（刑事）警司王慧芝之後見傳媒交代案情，指黃男與56歲男疑犯相識數年，兩人因感情角力素有積怨，警方相信事件不涉三合會活動。



屯門寶田邨謀殺案，疑犯在7座地下對開垃圾回收站重組案情，警方以假人充作死者。（王譯揚攝）

王慧芝指，寶田邨保安員於1月2日晚上10時許，發現黃男身上染血昏迷在第7座外。救援人員接報到場後，黃男由警方陪同送院救治，延至當晚11時55分證實死亡。警方檢查黃男遺體，發現其身上有利器造成的傷口。

由於案情嚴重，警方高度重視案件，交由屯門警區重案組第一隊跟進。警方初步調查後相信，黃男與男疑犯因感情角力問題素有積怨，兩人在案發前曾經爭執，釀成今次慘劇，初步調查顯示襲擊過程中，疑犯曾使用利器。

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警方翻查大量閉路電視、情報分析及經多個途徑搜證後，相信男疑犯匿藏於九龍區一帶，遂迅速調派大量人員，包括新界北總區、西九龍總區、東九龍總區機動部隊，快速應變部隊及屯門警區刑事部和特遣隊展開搜捕。探員先於案發當晚，在屯門區拘捕一名44歲本地女子，她涉嫌提供失實資訊誤導警方。

至昨日（3日），警方在黃大仙區一帶以涉嫌謀殺，拘捕用利器襲擊黃姓男死者的56歲本地男子。他與被捕女子均正被扣查。死者死因有待法醫進一步解剖確定。

據了解，涉案人士均無固定職業，案中兇器則尚未尋回。

屯門寶田邨案情重組，疑犯前往棄刀地點棄刀。(王譯揚攝)

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警方在今晚7時許，將男疑犯押解到寶田邨一帶重組案情，其間疑犯曾手持道具刀，與代表死者的假人一同在寶田邨第7座外一個回收自助站對開逗留。假人其後倒在地上，疑犯持刀步行離開回收自助站，之後由警員押送到距離第7座約200米的一單車徑，並在單車徑路邊棄下道具刀，之後走到旁邊的天橋底，逗留片刻後由探員押走。

屯門警區助理區指揮官（刑事）警司王慧芝交代案情。（王譯揚攝）

據了解，男死者姓黃33歲，疑為癮君子。他早前認識了一名姓吳44歲女子，並展開姊弟戀，但因此與吳女的前度男友結怨。案發時黃男途經寶田邨7座對開時，該名「前度」踏單車而至，雙方有爭拗，黃男被對方用利器不斷刺向背部，疑兇逞兇後逃離現場。

其後警方接觸到吳女，據悉她是被兩男「爭奪」的對象，惟她涉在調查中誤導警務人員，警方遂以「誤導警務人員罪」將其拘捕。

屯門寶田邨7座對開1月2日晚上發生謀殺案，一名男子遭另一男子以利刀狂刺背部，昏迷送院搶救後不治，現場地面遺有大量血迹。（林振華攝）

警方在1月3日大規模搜捕疑兇，下午曾到旺角多間賓館展示疑兇照片及查問員工，但一直沒有發現。至當晚8時許，警方成功拘捕疑兇，惟疑兇懷疑曾吸毒，神智迷糊，未能清晰對話。據悉，他有黑社會新義安背景，為「蘇牛」門生。

案件交由屯門警區重案組跟進，警方呼籲任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3661 5742與調查人員聯絡。

屯門寶田邨7座對開1月2日晚上發生謀殺案，一名男子死亡。案發後警員在現場檢查一輛單車，疑與案有關。（李家傑攝）

▼1月3日晚上，警方返回寶田邨搜索兇刀▼



▼1月3日中午，警方在旺角搜捕▼



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▼1月3日上午，警方於寶田邨搜查▼



警員翻看屋邨內的垃圾桶。（羅敏妍攝）

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▼寶田邨1月2日晚上發生謀殺案▼



警員持盾牌趕抵，封鎖現場調查。（林振華攝）

大批藍帽子增援，在附近草叢搜索兇器。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)

警員在場帶走兩名男子助查，相信為目擊者或死者親友。(李家傑攝)