打擊白牌煙｜海關擬完稅煙加防偽標籤　帶超額免稅煙入境罰$8300

新任海關關長陳子達今（12日）在電視節目表示，海關研究在完稅香煙的煙包加識別標籤，類似紙幣的防偽特徵，打擊「白牌煙」，因現時白牌煙與已完稅香煙包裝上難以分辨。標籤將設於煙包的明顯位置，每次拆開會破壞標籤，不能重用。

海關又計劃今年內修例，大幅提高旅客攜帶超額免稅煙入境的罰則，定額罰款由現時2,000元，提高至5,000元。計及應繳稅款5倍的罰款，即每條香煙由現時罰款5,300元，增至8,300元。



新任海關關長陳子達表明會致力打擊走私煙集團。（資料圖片/夏家朗攝）

完稅後海關將激活標籤 不能重用

海關關長陳子達表示，計劃在煙包而非每支煙加上識別標籤，具有高防偽特徵，難以偽冒，同時設有數碼標籤，可供掃描。他透露：「當生產香煙時，可以貼上去，但未完稅，到完稅時海關後台會激活標籤。標籤應該很清楚看到，每次拆開煙包，標籤也會弄爛，所以不能重用。」

他表示，新措施是為了針對「白牌煙」。現時有些商戶入貨時，只有少量批次向海關完稅，但到市場時便訛稱所有都已經完稅。「白牌煙」的健康忠告與已完稅香煙完全一樣，難以分辨。而私煙的包裝與已完稅煙包明顯不同，並沒有港府健康忠告。

海關過去多次檢獲未完稅的「白牌煙」。（資料圖片/林振華攝）

成本由煙商承擔 料影響微乎其微

陳子達初步預計成本由煙商承擔，估計以現時香煙售價過百元，相信增加標籤制度後成本「微乎其微」，基本上對售價沒有影響，不會推高零售價。

擬修例增加旅客超額帶免稅煙入境罰則

陳子達又表示，海關正考慮將攜帶超額免稅煙定額罰款由現時2,000元，提高至5,000元。舉例如果違例多帶一條香煙，加上應繳稅款5倍的罰款，罰則由現時的5,300元，提升至8,300元。政府目標今年內完成修例程序，增加阻嚇力度。

海關又計劃立法，規定如煙包零售價低於煙稅將被視為私煙。推廣、「結業前清貨」等不能當成免責理由。