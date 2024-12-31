陳子達任海關關長 八工會表支持 讚剛退休何珮珊對前線關懷備至
撰文：文維廣
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國務院今日（31日）決定依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據行政長官李家超提名和建議，任命陳子達為海關關長，免去何珮珊海關關長職務。海關八個工協會之後發出聯合公告，對原副關長陳子達的晉升表示肯定及支持。海關工協會深信他在接任關長職位後，必將以其豐富的經驗和堅定的信念，帶領海關迎接未來的挑戰。
香港海關高級官員協會、香港海關官員協會、香港海關關員工會、香港海關人員總會、香港政府華員會海關關員級分會、香港海關關員職系協會、香港海關貿易管制主任協會及香港海關退休人員協會形容陳子達具備卓越領導才能，對海關行動策劃及管理工作有全面了解及豐富經驗，並指陳多年來一直致力提升海關執法效能和公共服務質素，海關工協會深信他接任關長職位後，必將以其豐富的經驗和堅定的信念，帶領海關迎接未來的挑戰。
聯合公告指海關各工協會全力支持他成為新任關長，並期待與他保持緊密的溝通與合作，上下一心共同發揮「護法守關，專業承擔」的精神，不但為香港的繁榮和安定作出不懈努力、更為維護國家主權、安全及發展利益貢獻最大力量。
對於剛退休關長何珮珊，海關工協會感激她任內在部門推廣優質服務文化，並對前線人員的工作關懷備至，形容在她的卓越領導下，香港海關發展迅速，是世界一流的海關隊伍。
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