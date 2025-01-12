緬甸詐騙營｜24歲港女到泰國「做兼職」疑被擄　保安局證實已回港

日前內地影星王星疑遭誘騙到緬甸詐騙園區，幸好隨即獲救。內地網上流傳同批被騙人士中，包括一名持香港特區護照的24歲女子。該女子的母親早前曾透露，女兒去年12月底到泰國聲稱「做兼職」，其後一度失蹤，之後確認女兒被「賣豬仔」，復遭勒索28,000美元（折合近22萬港元）的贖金。保安局表示，入境處早前接獲家屬求助後，已透過外交部駐港公署及中國駐泰國大使館跟進，而該名人士已返回香港。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

緬甸苗瓦迪（妙瓦底）詐騙園區分布。（香港01製圖）

社交平台「小紅書」有用戶月初發出尋人啟示，指其女親屬於12月27日入境泰國曼谷，翌日起失聯，「家裡人現在很著急，請各位東南亞老闆，如果在您公司或者知道行蹤的麻煩聯系家家屬。」

其後，女事主旳母親在電視節目表示，女兒當時到泰國聲稱「做兼職」，至1月6日她接獲女兒電話，稱已被拐賣至泰緬邊界地區，還遭勒索28,000美元（折合近22萬港元）贖金，又稱收錢後會派人帶女兒到機場，讓其回港。

女事主的母親擔心滙款後對方仍不放人，遂向本港入境處及警方求助，但未有進展，便找「中間人」協助，本約好「一手交錢一手交人」，對方其後多次更改交收地點，又再次要求「先收錢後放人」。女事主母親未有答允，其後再次與女兒失聯。

至昨日(11日)，當初發出尋人啟示的「小紅書」用戶，再有更新，稱女事主已在昨日安全返港。

至昨日（11日），當初發出尋人啟示的「小紅書」用戶，再有更新，稱女事主已在昨日安全返港，但未有透露有否付贖金，如何回港等。

保安局最新回覆查詢表示，入境處在接獲家屬求助後，已透過外交部駐港特派員公署及中國駐當地大使館跟進事件，並已按家屬意願提供適切意見及一切可行的協助。 據了解，該名人士已返回香港。