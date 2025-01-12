緬甸詐騙營｜近10日再増2宗港人求助　保安局副局長率團赴泰跟進

日前內地影星王星及一名24歲香港女子疑遭誘騙到緬甸詐騙園區，令港人被誘騙到東南亞國家並被禁錮從事非法工作的情況，再受到關注。保安局表示，當局官員今日將率領來自警務處和入境處的專責小組成員前赴泰國，進一步跟進有關求助個案，據了解，專責小組由保安局副局長卓孝業率團。



當局又指，執法部門至今共接獲28名港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中16人已回港。相比截至去年12月底，過去10日新增兩宗。



【電訊詐騙營人口販賣調查・專頁】

緬甸苗瓦迪（妙瓦底）詐騙園區分布。（香港01製圖）

卓孝業帶團 警方O記警司及總督察隨團

保安局指，一直高度重視有港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的個案。鑑於近期事態發展，保安局官員今（12日）將率領來自警務處和入境處的專責小組成員前赴泰國，進一步跟進有關求助個案。

據了解，專責小組由副局長卓孝業率團，小組共六人，成員包括保安局首席助理秘書長許曦文和由警務處借調至保安局的助理秘書長袁栢基，以及警方派出有組織罪案及三合會調查科（簡稱Ｏ記）警司張霆鋒及總督察殷晃偉，而入境處「救人組」、負責國際協作的總入境事務主任蔡宇飛也會隨團。

12宗港人未返港 報稱人身自由報稱受到限制

局方又指，自去年第二季開始，港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作的情況有死灰復燃的跡象，執法部門至今共接獲28名港人在東南亞國家聲稱被禁錮而無法離開當地的求助個案，當中16人已回港。至於餘下的12宗個案，其人身自由報稱受到限制，但仍安全和能與其家人或小組聯絡。

緬甸交克園區，位於交克山腳下，是以前克倫佛教軍的軍營。（天漢反詐影片）

小組將與泰國司法部代表會面 要求盡力協助營救

專責小組在泰國期間，將會與中國駐泰王國大使館、由泰國總理主持的打擊販賣人口活動委員會的泰國司法部代表，以及泰國有關當局人員會面，反映有關求助個案情況，交流情報，並請有關當局盡力協助營救相關求助人士。

另外，為加強宣傳同教育公眾，警方機場警區聯同入境處昨日（11日）起，於香港國際機場離港層向出發往柬埔寨、泰國等東南亞國家的旅客派發防騙傳單，提醒市民提高警惕，提防誤墮騙局。