緬北詐騙｜中國人被反覆賣豬仔售價逾40萬　被人毆打虐待殘害致死

緬甸北部地區毗鄰我國邊境，長期局勢動盪，「犯罪窪地」效應日趨凸顯。大量電詐集團快速興建大規模電詐園區，通過高薪招聘、組織偷渡等方式大肆招募人員到詐騙園區，瘋狂實施針對中國公民的電詐犯罪。



「豬仔」被因不諳電腦被反覆買賣 售價三四十萬

（央視新聞截圖）

在緬北電詐集團的眼中，被誘騙到緬北的中國公民就是他們最重要的斂財工具，甚至在各個電詐園區之間買賣交易。

（央視新聞截圖）

浙江省溫州市公安局刑偵支隊副支隊長張昌慧表示：在當地他們把中國人戲稱為「豬仔」，甚至形容為會「行走的人民幣」。

（央視新聞截圖）

福建省泉州市公安局刑偵支隊支隊長邱鑫指：我們抓獲的嫌疑人供述，原本一個中國人兩、三萬，到最後賣到了一個人三、四十萬，在各個園區之間交易。因為有些人不會打字，不懂電腦，就一直反覆地被買賣。

毆打虐待殘害致死 暴力犯罪層出不窮

為了更嚴格地控制管理園區，電詐犯罪集團主動向緬北各武裝勢力尋求庇護，通過繳納保護費、管理費的方式，請他們武裝保護。大肆斂財的同時，對業績不好或稍有不從的電詐人員，不是殘忍毆打就是極端虐待甚至殘害致死。

（央視新聞截圖）

由電詐犯罪衍生的非法拘禁、綁架、強姦、敲詐勒索、故意傷害、故意殺人等一系列犯罪活動，不僅嚴重侵害到中國人民群眾生命財產安全和合法權益，也公然挑戰着人類文明的底線。

浙江省溫州市公安局刑偵支隊副支隊長張昌慧表示：譬如有人通過手機和外界聯繫的，那麼他們都是通過這種棍子來進行懲罰。在一宗案件中，我們有一個受害人，就是通過鎢鋼棍活生生地把他打死了。

（央視新聞截圖）

福建省泉州市公安局刑偵支隊支隊長邱鑫指出：審查過程中發現了大量的這種證據，高牆、鐵絲網、碉堡。每個園區裏面都是鐵欄杆，到處都有噴濺血跡，好多園區裏都有大鐵籠子。

5.3萬名電詐嫌犯被移交 10名頭目被查

為了堅決遏制緬北電信網絡詐騙犯罪猖獗情況，自2023年7月以來，中歐公安部與緬甸相關地方部門開展警務執法合作，持續組織多輪打擊行動，向緬北電信網絡詐騙犯罪發起凌厲攻勢，全面清剿詐騙窩點，全力緝捕涉詐人員。

浙江省溫州市公安局刑偵支隊副支隊長張昌慧表示：礙於兩國之間的差異，在取證上特別特別困難，中國國內的這個證據標準又這麼高，這麼嚴格，但作為一個警察，我們從來沒有說因為難就放棄，我們必須要一追到底。

福建省泉州市公安局刑偵支隊支隊長邱鑫強調：專案組的每位成員都憋着一股勁，再苦再難，我們都要全力以赴緝捕逃犯、固定證據、支撐訴訟，不破全案絕不收兵。

（央視新聞截圖）

截至目前，緬北相關地方執法部門共向中國移交電信網絡詐騙犯罪嫌疑人5.3萬名，一大批境外詐騙窩點被成功剷除，狠狠打擊了境外詐騙集團的囂張氣焰。

與此同時，針對以白所成、白應蒼、劉正茂、徐老發、魏懷仁等10名緬北重大犯罪嫌疑人為頭目的其他犯罪集團的偵查工作，也都取得了關鍵性突破，等待他們的必將是中國法律公正的嚴懲。

本文獲《觀察者網》授權轉載

