郵政職員簽效忠聲明加句子　被質疑忠誠遭勒令退休　求覆核被拒

政府於2021年要求公務員簽署擁護《基本法》和效忠特區的聲明，一名任職香港郵政的公務員在提交的聲明中，寫上「質疑以上聲明是否適合香港郵政使用」。他又向香港郵政表明，即使提交新的聲明，仍會寫上該句。公務員事務局最終以公眾利益為由，勒令他提早退休。該名公務員申請司法覆核，挑戰局方的決定。高等法院法官高浩文今(9日)頒判辭，指聲明中已列明：「如對聲明書內容作出更改、增加或刪減，此聲明書即告無效」。又指該字句令人質疑其聲明是否真誠，拒批司法覆核的許可。



申請人林子聰(譯音)，答辯人為公務員事務局局長。

申請人林子聰向高等法院提司法覆核但不獲批覆核許可。(黃浩謙攝)

在聲明書上加一句句子

判辭透露，林於1992年成為公務員，案發時在香港郵政任職。2021年1月，公務員事務局發通知，要求所有於2020年1月前入職的公務員，簽署擁護《基本法》和效忠特區的聲明。林於2021年2月22日，即限期最後一天，交回已簽署的聲明，但另外手寫一句：「但質疑以上聲明是否適合香港郵政使用」。

局方認為林所簽聲明屬無效

香港郵政收到聲明後，其職員致電林，指其聲明不恰當，林回覆指即使簽署新的聲明，仍會加上該句子，林其後沒有提交新的聲明。香港郵政和公務員事務局則認為林已提交的聲明屬無效，著他解釋為何未能恰當簽署聲明。

林堅持字句反映香港郵政的情況

林其後向公務員敍用委員會解釋，指他附加的字句不改變聲明的意圖，但反映香港郵政的情況，又指其句子可防止簽署聲明後，其內容被變更。公務員事務局局長同年8月勒令林提早退休。

林提出司法覆核，指局長勒令他退休的決定不合理。林認為他提交已簽妥的聲明，局方沒有理由不接受，著令他退休的處分屬過重和不成比例。

官認為局方容許一種聲明合理

法官則指，考慮公務員人數眾多，局方只容許一種形式的聲明是合理，該聲明亦清晰，公務員只需填上個人資料和簽署便可。此外，聲明亦列明：「如對聲明書內容作出更改、增加或刪減，此聲明書即告無效」。

挑戰聲明令人質疑是否真誠

法官同意局方指，林附加的字句似乎是挑戰聲明是否適用於香港郵政，令人質疑其聲明是否真誠。法官因此認為，局方的決定非不合理。

嚴重逾期拒批覆核許可

此外，林於本年7月才提出是次司法覆核，較申請的時限超出逾2年半。因林申請司法覆核嚴重延誤，加上其理據沒有可爭辯之處，因而拒出批出覆核許可，並頒令林需支付局方訟費。

案件編號：HCAL 1081/2024