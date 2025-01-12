揭開山頂30元3顆天價燒賣之謎　網絡圖片拍攝角度有誤導？

【01 Fact Check】近日網上流傳山頂有「天價燒賣」，更附帶圖片，顯示常見的黃皮白肉「魚肉燒賣」作價30元3顆。帖文隨即引來大批網民留言，大部分均炮轟該店「食水深」。記者今日（12日）到售賣山頂被指售賣「天價燒賣」的食肆了解，發現售價30元3顆的「傳統燒賣」，其實是平時酒樓供應的那種，魚肉燒賣則售30元10顆。網絡圖片有誤導之嫌，也不排除當日店員無為意蒸籠內只有魚肉燒賣而引起誤會。



該店碗仔翅也要價50元一碗，港式咖哩魚蛋也賣30元10顆。店員指，山頂的舖租和燈油火蠟也十分昂貴。



食肆為「鍾茶館」 另有賣30元10顆魚肉燒賣

售賣「天價燒賣」的是位於山頂凌宵閣的「鍾茶館」，作價30元3顆的「傳統燒賣」是平時酒樓供應的那種豬肉燒賣，內有冬菇及蝦等；魚肉燒賣售30元10顆。今日所見，兩款燒賣都放在同一個三格電蒸籠內，魚肉燒賣放最頂層，份量頗多；「傳統燒賣」則放中層，不夠十顆。

山頂凌宵閣的「鍾茶館」有賣30元3顆的「傳統燒賣」和魚肉燒賣。（洪戩昊攝）

網圖有拍攝到另一價錢牌一角

網絡圖片顯示「傳統燒賣」價錢牌，寫有「30元3顆」，價錢牌後面的燒賣為魚肉燒賣，料當日剛好放電蒸籠下層，出現錯配情況。

另有相片顯示，當時電蒸籠內頂層及底層都是魚內燒賣，枱面有另一價錢牌，但沒有被拍攝到。未知拍攝者看漏了定有意引起誤解。

網絡圖片拍攝的是「傳統燒賣」的價錢牌，牌後燒賣卻是魚肉燒賣，有誤導之嫌。（Facebook圖片）

另一張相片可見，當時電蒸籠內頂層及底層都是魚肉燒賣，但枱面有另一價錢牌。（Threads hksiumaiconcerngroup圖片）

貴價「傳統燒賣」15分鐘無人問津 內地旅客嫌貴

記者觀察了約15分鐘，「鍾茶館」顧客不少，但沒有人點「傳統燒賣」。店員亦指，魚肉燒賣遠較「傳統燒賣」受歡迎。

有顧客認為「傳統燒賣」定價貴。來自東北的陳先生點了魚肉燒賣，「30元10顆不貴，30元3顆很貴。」來自深圳的羅小姐更指，深圳的物價遠低於香港，「價錢差好多！」

「鍾茶館」屬稻香集團 咖哩魚蛋賣30元10顆

不過，「鍾茶館」作價確實偏貴，碗仔翅也要價50元一碗；港式咖哩魚蛋也賣30元10顆。店員指，山頂的舖租和燈油火蠟也十分昂貴。事實上，連山頂的麥當勞定價也比一般麥當勞貴，而且多數不適用優惠推廣。

「鍾茶館」(Chung's Tea House）與名稱相若的「鍾菜館」（Chung's House）均是稻香集團旗下食肆品牌，主打精品粵菜及嶺南點心，定價偏貴，與「傳統燒賣」相近的「原蝦燒賣王」每件賣18元。