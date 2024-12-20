啟德體藝館10粒燒賣售$15平過亞博　買樽裝水等半小時變杯裝捱轟

啟德體育園的體藝館今（20日）晚上舉辦演唱會《CHILL เก่ง Music Festival》，有約5,500觀眾入場，亦是體藝館首次進行非體育活動的壓力測試。因有本地男團MIRROR等偶像歌手坐陣，吸引大批粉絲撐場，與體藝館相連的啟德零售館亦獲帶旺人流和生意。

體藝館地下有數間食肆、飲料及小食店，大部份為連鎖店，價錢與市價相若，獲觀眾一致好評。不過，由於當局規定不得帶膠樽入場，有小食店售賣樽裝飲品，但在顧客付款後，由店員將飲品倒入膠杯，卻因人手不足，現場大排長龍，有顧客足足花了半小時才能取到水，批評當局安排「超級唔合理」。



體藝館開騷帶旺啟德零售館人流 10粒燒賣售$15夠平獲讚

體藝館地下有數間食肆、飲料及小食店，包括啊一檸檬茶、章魚無雙、倆仨杯、雪糕店阿波羅等。大部份店鋪的產品售價與其他分店相若，例如啊一檸檬茶的大杯裝「手打香水檸檬紅茶」，與尖沙咀分店一樣售32元；阿波羅10粒燒賣售15元，較其他分店僅貴了兩元，而該店的樽裝水售9.5元一支，其他樽裝飲品售價約10元，與便利店相若。不少來看表演的歌迷都對這些食品、飲品的售價感到滿意，認為十分合理。

由於體藝館首次開騷，有男團MIRROR、女團COLLAR等偶像歌手參與，大批粉絲前來觀看，入場前都不忘到美食廣場買飲品和小食，部份人亦提早到場，順道到與體藝館相連的啟德零售館閒逛，成功帶旺新開幕的零售館人流，連啟德社區都變得相當熱鬧。

大會禁膠樽入場 商戶樽裝飲品變杯裝

不過，由於場館禁止帶膠樽入場，有售賣樽裝飲品的阿波羅，安排店員為顧客將已付款的樽裝飲品倒入膠杯，由於只有兩名店員負責，顧客付費後需要花半小時排隊等候。有顧客見快將開場，在購入樽裝水，直接拿着樽裝水離開，未見有職員阻止。

葉小姐在阿波羅付款買樽裝水後，花了半小時排隊，才等到店員為她將水倒入膠杯內，不滿等待時間太長。（羅國輝攝）

觀眾不滿買兩樽水等半小時 讚食品價錢平過亞博

其中觀眾葉小姐在阿波羅買了兩支樽裝水，過程長達半小時。她不滿等候時間太長，直斥店舖無效率，認為活動有數千人參與，店舖應安排更多人手應付，又慶幸自己有提早入場，否則已錯過開場時間。她又不解為何當局堅持不準帶膠樽入場，認為店鋪所提供的膠杯較為硬身，「掟到人都痛」。

至於食物的價錢，她表示比其他表演唱地便宜不少，舉例指在亞博館買少量熱食，都要70至80元，認為「有驚喜」。

零售館、體藝館部份餐飲服務特別延長營業至演出完場

另外，因應有大批入場人士或有餐飲需求，啟德零售館的2樓美食廣場及部份餐廳、體藝館部份商戶，今晚將會特別延長營業時間至演出完場，場館內亦加設了多個指示牌，為顧客指出「搵食」路線。