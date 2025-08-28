香港燒賣31大推介｜最平$1.2粒！避風塘味+秘製辣油　關注組力推

燒賣推介｜燒賣是港人最愛的小食之一，燒賣可以做早餐又可以做下午茶仲可以做飯前小食，是港人的醫肚良物。《香港01》好食玩飛記者就搜集了香港31間燒賣推介給大家，當中包括燒賣關注組推薦的觀塘最強燒賣駿運士多，又有自家製鯊魚肉燒賣，還有爆汁鹹蛋黃醬燒賣等，詳情即看下文！



燒賣推介【1】浩銘記 — 沙嗲燒賣超吸汁／$12有5粒

浩銘記主打多款香港街頭小食，以招牌沙嗲汁打響名堂，除了店家獨創的鴨嗲粉（燒鴨絲沙嗲米通粉）之外，餐廳的燒賣也是不容錯過的美食！沙嗲燒賣$12有5粒，燒賣吸盡沙嗲汁，光是賣相已相當吸引。如果不愛沙嗲汁，也可試試他們的自家製香蔥豉油燒賣，同樣出色！

浩銘記

地址：尖沙咀厚福街5-6號多富閣地舖



燒賣推介【2】串噹噹 — 避風塘燒賣夠「鑊氣」

紅磡出名多串燒店，而其中這間「串噹噹」除了主打一系列惹味串燒之外，還有充滿特色的燒賣，有別於傳統的蒸燒賣，「辣子叁拾士多燒賣」以高溫油炸，做到外脆內嫩，而且外皮沾滿了辣汁，另外還有一款「避風塘叁拾士多燒賣」，外皮超多炸蒜，口感豐富之餘還夾帶陣陣蒜香，可說是充滿「鑊氣」，吃膩了傳統燒賣的朋友不妨一試！

串噹噹

地址：紅磡蕪湖街78號A地舖



燒賣推介【3】燒賣皇后妙舒 — 招牌香菇豬肉燒賣

元朗燒賣皇后妙舒於1988年已經開業，擁有近60款港式小吃，當中最具人氣的就是香菇豬肉燒賣。蒸香菇豬肉燒賣的豬肉味夠突出，冬菇粒粒分明，搭配的甜豉油與燒賣的整體味道很合！炸燒賣的豬肉味比蒸燒賣更突出，即叫即炸，外脆內軟，口感一流！

燒賣皇后妙舒

地址：元朗阜財街14號宏豐大廈地下11B及11C號舖



燒賣推介【4】南山邨燒賣婆婆 — 傳聞中的自家手造燒賣！

石硤尾南山邨以前有一檔車仔檔有婆婆逢宵夜時段賣燒賣，因為沒有店名，所以大家都稱她為「南山邨燒賣婆婆」，而且因為燒賣婆婆不定時營業，更獲得「傳聞中的婆婆燒賣」的稱號。燒賣婆婆製作多款蒸製點心，其中以豬肉燒賣最受歡迎！燒賣由婆婆手工包製，用料實在而且夠彈牙，絕對是必食推介！

南山邨燒賣婆婆

地址：石硤尾南山邨街市G110號舖



燒賣推介【5】Circle K — 青麻辣蟹子豬肉燒賣

Circle K最近新推出的「青麻辣蟹子豬肉燒賣」吸引不少人「試伏」，雖然聽起來不太吸引，但吃下去卻令人驚喜！青麻辣蟹子豬肉燒賣的餡料十足，每一口都充滿豬肉的口感，上面的蟹子亦增加了整體口感，加上少少麻、少少辣的青花椒令味道更豐富，不用落豉油都夠曬味！

Circle K — 青麻辣蟹子豬肉燒賣（圖片來源：香港燒賣關注組＠Facebook）

燒賣推介【6】東興小食 — 平絕大角咀$1.2／粒炸燒賣！

東興小食是大角咀中經常大排長龍的小食店，主打不同港式炸物，而最具人氣的就是炸燒賣！東興小食的燒賣粒粒即叫即炸，真滾油炸令燒賣帶有油香，真正做到外脆內嫩！搭配燒賣的醬料及調味粉亦有許多選擇，而且每粒燒賣更只需$1.2，無論價錢、賣相還是味道都值滿分！

東興小食

地址：大角咀大全街43-59號地下A4號舖



燒賣推介【7】Enso 円相 — 自家製免治雞肉燒賣！爽脆口感超特別

Enso 円相是位於尖沙咀的隱世治癒系居酒屋，主打精釀啤酒及日本清酒。Enso 円相更推出了自家製燒賣，將日式免治雞肉棒改變成燒賣。燒賣皮夠滑而且帶有雞肉香味，內餡則混合了免治雞肉、雞軟骨及雞腎，吃下去口感爽脆，非常滿足！

Enso 円相

地址：尖沙咀漆咸圍1-3號多福大廈地下D&E號舖



燒賣推介【8】三寶皇 — 必食人氣自家製燒賣炒麵

在被譽為美食沙漠的馬鞍山中隱藏了一家連燒賣關注組都推薦的人氣食店「三寶皇」！「三寶皇」主打港式小吃，當中以燒賣炒麵最受歡迎。店內的燒賣全自家製，味道型態獨一無二，吃下去啖啖都是魚肉，口感軟糯、辣油味道香濃，炒麵即叫即炒非常有鑊氣！

三寶皇

地址：馬鞍山恒安商場地下恒安街市40號舖



燒賣推介【9】小廚美食 — 人氣藥膳燒賣／超脆口辣椒油！

小廚美食雖然坐落在商場角落，但人氣一直高企，更獲得香港燒賣關注組的高度評價！小廚美食的燒賣純人手製作，雖然皮比較散，但每一口都能吃到啖啖豬肉，而且藥膳味道越吃越突出。關注組更大讚小廚美食自家炒製的辣椒油，有脆口的麻辣渣，口感很出色，與燒賣絕對是最佳拍檔！

小廚美食 — 人氣藥膳燒賣／超脆口辣椒油！（圖片來源：香港燒賣關注組＠Facebook）

小廚美食

地址：荃灣西樓角路202-216號荃昌中心昌寧商場1樓5A號舖



燒賣推介【10】周記醬料 — 煙韌彈牙燒賣／周記自家製豉油

周記醬料在長沙灣已有15年歷史，由第二代接班人周浩濤接手後，開始進軍燒賣市場！周浩濤特意花費數月時間精心研發這款燒賣，他選用越南魚柳和紅魚柳作為內餡，再加入自家出品的周記大地魚粉，提升鮮味，口感煙韌彈牙！2月更進駐紅磡！同樣地會販賣周記自家製豉油，由焦糖、頭抽、醬油、蔥段、老薑、蔥頭調製而成，味道香醇！此外，還有傳統涼果等食品。

周記醬料更被日本節拍攝與日本燒賣作大比拼。（fb@周記醬料）

周記醬料（紅磡店）

地址：民裕街23號地下



周記醬料（長沙灣總店）

地址：元州街413號地下



燒賣推介【11】餓媽家姐 — 超惹味邪惡芝士拉絲炸燒賣

「餓媽家姐」是關注組熱捧的小店之一，麻雀雖少，卻有著各式各樣的香港小食， 如漢堡包、腸粉、魚蛋、撈麵等，當中最招牌為炸燒賣！除了可以搭配鹹蛋黃醬、黑松露醬、麻辣醬等自家制醬汁外，還有邪惡芝士拉絲炸燒賣！炸燒賣即叫即炸，外脆內軟，芝士味香濃，搭配辣粉味到層次更升級！

餓媽家姐

地址：尖沙咀柯士甸路15號金巴利大廈E座J號舖



燒賣推介【12】興發熟食 — 高質魚肉燒賣 必試辣醬燒賣！

興發熟食同樣是香港燒賣關注組力推的燒賣之一，魚肉燒賣超高質，粒粒鬆軟、皮薄又足料！咸豉油搭配辣醬非常夾，更有辣椒絲、辣椒籽、花生或菜甫增加口感，而且價錢很親民！

興發熟食

地址：觀塘協和街33號裕民坊YM² 1樓裕民里1B11號舖



燒賣推介【13】百利來美食 — 炸燒賣／麻辣燒賣／宵夜店

百利來美食的馳名炸物有8款，記者認為黃金炸燒賣是必點，22蚊8粒，價錢相對較貴，不過設有堂食室內和户外位置，可以同班朋友慢慢吹水食宵夜！加上元朗好吃的炸燒賣不多，記者認為值得一試！如果不想吃炸燒賣，百利來也有蒸燒賣（$15），特別之處是加入了自家麻辣醬汁，可選三種辣度，記者每次食都會越食越上癮！

百利來美食

地址：元朗鳳攸南街3號好順景大廈地下44號舖



燒賣推介【14】蕉積妹 — 熱浪味shake shake 燒賣

蕉積妹位於葵廣，主力賣香蕉煎餅等甜品，原來亦有賣shake shake 燒賣！shake shake 燒賣即叫即炸，外皮很脆、內餡很足料，面頭鋪滿shake shake香辣粉，有種在吃熱浪出片的感覺，令人驚喜！

蕉積妹

地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場1樓1092號舖



燒賣推介【15】杯中物 — 酸麻口味炸燒賣

杯中物供應不同炸物、章魚燒、泰式蝦餅、地瓜丸等小吃，而炸燒賣同樣出色，有多種味粉可供選擇，可以因應喜好選擇不同味道。關注組成員就推薦添加麻辣粉及梅粉，又麻又酸口感非常豐富！

杯中物

地址：旺角彌敦道688號旺角中心一期1樓F87B號舖



燒賣推介【16】阿德士多 — 自家醬汁「辣德妙」燒賣

屯門都有燒賣關注組力推的燒賣！位於屯門的阿德士多出了售賣士多雜貨、麵包、三文治、咖啡等外，更加有燒賣食！燒賣蒸得剛剛好，煙韌軟熟亦夠熱，自家醬汁「辣德妙」，口感味道更豐富！辣德炒的辣汁有微微辣椒蓉的顆粒感，蔥頭蒜頭香濃，是後勁凌厲的辣，非常特別！

阿德士多

地址：屯門鍾屋村16號地舖



燒賣推介【17】永豐潮州食品公司 — 巨型魚肉燒賣、配自家製辣油

永豐潮州食品公司被稱為「土瓜灣最強燒賣」，以巨型魚肉燒賣聞名，燒賣是全人手製作，魚肉味濃而且口感煙韌，喜歡吃辣的朋友亦可以蘸永豐潮州食品公司自家製作的辣椒油，食落更惹味，而且$5/4粒超抵食！

永豐潮州食品公司

地址：土瓜灣九龍城道47a號



燒賣推介【18】駿運士多 — 觀塘最強魚肉豬肉燒賣

被稱為觀塘最強燒賣的駿運士多，曾於今年3月結業，引起了一眾觀塘街坊不捨，5月便於相隔兩條街的位置火速回歸。賣$10/8粒魚肉燒賣的駿運一向都是不少打工仔和街坊的早餐恩物，價錢親民又高質，燒賣粒粒彈牙又有魚肉味，不會太冧。此外，$10/8粒豬肉燒賣及$5/1粒牛肉球亦是熱賣小食。

駿運士多

地址︰觀塘道410號觀點中心地下G02號舖



燒賣推介【19】金華美食 — 長沙灣人氣金龍燒賣配鵝油香甜豉油

位於長沙灣的「金華美食」，開業超過二十年，主打魚肉燒賣、陳皮魚蛋、腸粉等多款港式小食。招牌魚肉燒賣（$10/5粒）以人氣本地品牌金龍燒賣製成，口感彈牙煙韌，沒有硬實感；魚肉燒賣魚味豐富而不腥，配上小店秘製辣油及鵝油香甜豉油，惹味之餘充滿層次感，辣油辣得過癮有後勁！

金華美食

地址：長沙灣昌華街20號金華閣地下1號舖



燒賣推介【20】日昇車仔麵 — 太子皮薄煙韌燒賣配麻油

雖然日昇車仔麵主打車仔麵，但原來燒賣同樣是必食推介！香港燒賣關注組成員對日昇車仔麵的燒賣讚口不絕，不但大讚燒賣有油香味、皮薄煙韌有口感、粒粒飽滿有光澤，而且燒賣更加入了麻油搭配，令其更香、更滋味！

日昇車仔麵

地址：太子荔枝角道82號地



燒賣推介【21】新天中藥茶館 — 北角中藥舖自家製鯊魚肉燒賣

位於北角的中藥舖「新天中藥茶館」，不止售有一系列由已故註冊老中醫師處方的獨門配方涼茶，原來還有賣自家製燒賣！這兒的燒賣與坊間常食到的魚肉豬肉混合版本不同，而是單純由鯊魚肉及木薯粉製成，深海魚肉向來富有咬口，所以亦彈牙、煙韌 只需$13/7粒，成了新天的一大特色！

鯊魚燒賣成獨特賣點。（IG@suntinmedicine）

新天中藥茶館

地址：北角屈臣道2號海景大廈A座地舖

電話號碼：2557 8870



燒賣推介【22】林記小食 — 紅磡老字號 街坊名店手工燒賣魚蛋

區內有名燒賣小店林記小食，主打街頭小食，包括燒賣、魚蛋、腸粉，自家製魚肉燒賣煙韌彈牙，並非霉霉爛爛、充滿粉感的劣質燒賣，而且亦算大粒，配上秘製豉油更加好味。腸粉好滑身，沒有糊爛的口感，加上大量甜醬、花生醬更惹味。

林記手製燒賣有＄5硬幣的大小還有豬油香。（fb@香港燒賣關注組）

林記小食（紅磡店）

地址：紅磡差館里21號



林記小食（石硤尾店）

地址：石硤尾偉智里1-3號白田購物中心地下G25號舖



林記小食（西貢店）

地址：西貢福民路58-72號高富樓地下14號舖



燒賣推介【23】冠華粥麵 — 石圍角邨最後名物

冠華粥麵的手工魚肉燒賣被譽為是「石圍角邨最後的名物」，魚肉足料呈半透明色，燒賣外皮有光澤而且大大粒，絕對是啖啖肉！雖然豉油味道偏淡，但辣油就相當香，而且夠辣，$22十粒！

冠華粥麵

地址：荃灣石圍角村石芳樓地下7號舖



燒賣推介【24】老虎岩 — 潮式芫荽燒賣

大埔老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡本來主打牛腩牛雜潮式粉麵，後來老闆Kenneth得人稱大埔燒賣佬親傳燒賣秘技，以魚肉芫荽燒賣成名，有食客表示「芫荽燒賣好好食！燒賣係豬肉加魚肉，豬肉比例較多，配辣油好正」。另外店舖一個特色便是芝士蛋牛腩三文治，三文治即叫即做，吸引不少人試食。

老虎岩(第6座)潮式粉麵咖啡

地址︰大埔東昌街6-16號地下F號舖



燒賣推介【25】強記小食 — 葵芳小店獨製醬汁香辣惹味

燒賣配上獨家醬汁，俘虜不少食客。能吃辣的要試他們的香辣醬，好吃！每到收工時間就有不少人來買燒賣，除了燒賣，山竹牛肉和陳皮魚蛋亦是店舖招牌，魚蛋陳皮味突出，口感彈牙。

強記位於葵芳站D出口對出小巷，位置比較鬼祟。（fb@強記小食）

強記小食

地址︰葵芳港鐵葵芳站D出口



燒賣推介【26】7仔 — 抵食燒賣 總有一間在左右

另外，網民讚7仔燒賣有改進，覺得好味了。網民在Facebook@「香港燒賣關注組」，7仔燒賣生性喇！大改進！而家魚味濃咗，油香還是有點弱，口感煙韌咗，唔再係得舊粉，燒賣皮薄過以前而不爛。新款蔥香豉油汁，蔥香濃郁。」不過，亦有人覺得與以前沒有大不同，甚至缺乏魚味，魚蛋更可取，但認同偶然有特價$11/10粒十分抵買。

7仔特地用多種新鮮太平洋漁產去製成魚漿，增加口感和魚鮮味。（fb@7-Eleven Hong Kong)

燒賣推介【27】魚事者 —北角銅鑼灣米芝蓮指南推介全魚肉燒賣

位於北角和銅鑼灣的「魚事者」，2023-2024連續兩年獲得米芝蓮指南推介。餐點就如店名一樣，無論是薯條，麵底，抑或墨西哥粟米片，甚至連義大利飯的飯粒都轉成魚肉製成，以魚肉製成各類型料理，創意十足。所以他們的燒賣絕對是以全魚肉製造，並沒有加入一點豬肉或豬油。更值得一提的是，他們的麵底是可以改成燒賣底的，燒賣控不妨一試。

魚事者亦有急凍燒賣及魚麵售賣。(fb@魚事者fishaholic）

魚事者

地址：北角炮台山宏安道14-18號威德閣地下14號舖



燒賣推介【28】粉果佬 — 魚肉燒賣

位於昌運中心地下的「粉果佬」最近超有人氣，主要提供家鄉粉果、燒賣、咖喱魚蛋及碗仔翅等，不過最出名的一定是手工製燒賣及粉果。這兒每日都大排長龍，門口總排有約30人的人龍，非常誇張！不少網民大讚這兒的燒賣「魚味好濃」，令人一試難忘！

粉果佬

地址：大埔安慈路4號昌運中心地下32號舖



燒賣推介【29】呂仔記二哥一九七八 —— 手工海鮮魚肉燒賣

呂仔記曾獲不少媒體來採訪，他們的手工海鮮魚肉燒賣是人手製作，每粒都魚味突出和彈牙，因為用黃門膳製造，用料精良，自然價格較高，$19四粒。

呂仔記曾獲不少媒體來採訪，他們的手工海鮮魚肉燒賣是人手製作。（小紅書@木之本營）

呂仔記二哥一九七八

地址：筲箕灣筲箕灣東大街28-40A號東興大廈地下1號舖



燒賣推介【30】龍點心 —— 一籠食盡6種燒賣

有別於傳統茶樓，龍點心是間走年輕活力路線的點心專門店，主打手工創新點心。單是燒賣就有近十多種口味，更有一籠食盡6種燒賣的歎世界燒賣拼盤，加入各國風味，泰國選手有冬蔭功泰辣燒賣，法國選手有黑松露珍香燒賣，韓國有泡菜蒜辣燒賣等，創意滿分！$70一籠！

龍點心（灣仔）

地址：灣仔軒尼詩道216-218號地下A&B舖



龍點心（尖沙咀）

地址：尖沙咀海防道38-40號中達大廈一樓全層



龍點心（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈2樓



龍點心（觀塘）

地址：觀塘觀塘道398-402號Eastcore 1樓4號舖



燒賣推介【31】一盅點心 — 燒賣控必食世一燒賣拼盤！

一盅點心是燒賣控必去的茶樓，因為提供可以一次過品嘗12款燒賣的「世一燒賣拼盤」！燒賣拼盤由12種食材與口味合成，例如黑椒墨魚燒賣、花椒辣燒賣、麻辣牛肉燒賣、懷舊燒賣皇、爆汁墨魚燒賣、鮑魚燒賣、泡椒燒賣等，絕對可以滿足各位燒賣愛好者！

一盅點心 — 燒賣控必食世一燒賣拼盤！（圖片來源：Sharon@小紅書）

一盅點心

地址：長沙灣青山道152號地舖



