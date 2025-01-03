結業潮｜在港曾有3店　火鍋撚宣布中環最後分店1.8結業　未提原因

天氣凍不少人或會「打邊爐」禦寒，不過，有火鍋店似乎未能渡過經濟寒冬。「火鍋撚」宣布，旗下最後一間、位於中環雲明行的分店將於1.8起結業。該店感謝食客七年多以來的支持，又表示「希望餘下嘅日子會於中環火鍋撚再次見到你哋」。



「火鍋撚」今日（3日）早上在Facebook及Instagram發布「結業通知」，指該店將會營業至1月8日凌晨1時。該店又感謝感謝食客七年多以來的支持，「希望餘下嘅日子會於中環火鍋撚再次見到你哋！」。

翻查資料，「火鍋撚」為安安飲食集團旗下品牌，同系食肆包括大牌檔「楚撚記」，串燒店「安安燒」等。首間「火鍋撚」於2016年在旺角開業，高峰期在中環、旺角、西環都有分店，其中旺角店於去年4月首先結業，而西環店鋪位則於去年7月，由同系「楚撚記」接手至今。今次中環店宣布結業，意味該集團的火鍋業務全部「清零」。