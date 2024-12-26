觀塘龍寶酒家「結業」一個月下月6日原址復業：振興經濟曙光再現
撰文：石國威
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聖誕以前，飲食業界哀鴻遍野，聖誕以後，氣氛趨好，原來等不及一簽多行恢復本月1日結業的龍寶酒家觀塘分店，最新決定下月6日原址復業。在觀塘龍寶酒家「復業之喜」海報，店方形容是大喜訊，除了推銷團年春茗宴，更指：「振興經濟、曙光再現。」
疑幻疑真的復業消息，除了那張海報，還得到同集團另一分店證實。記者今午致電龍寶集團另一分店，接聽的員工證實觀塘分店下月6日重開，而要預訂觀塘分店的團年春茗宴，則要屆時才開始。根據網上流傳的「復業之喜」海報，龍寶集團感謝各界友好支持，又指是：「振興經濟、曙光再現。」從海報地址及電話所見，「復業」之地正是本月初「結業」之處。
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龍寶酒家觀塘店是於上月貼出通告，指「本店開業至今、走過重重逆境，艱苦經營五載、至今仍未走出谷底，實感前路渺茫」，因此無奈決定本月1日起結業。龍寶酒家主要做街坊生意，過去曾推出10元一隻鹽焗雞、5元半隻等優惠，試圖挽救生意，可是無助走出困局。
「最後營業」之日，在附近開檔的市民稱過去一年每天都會到龍寶酒家飲早茶，「因為飲慣咗早茶，唔飲唔知點」，「結業」之後可能要轉飲其他茶樓。他表示，兩地通關後，客人反而減少，「好多人都係上高（內地），啲嘢平呀，頂都都唔識點講，租金又加。」
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