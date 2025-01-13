東華三院黃大仙醫院8人確診甲流　6人確診新冠　已隔離治療

東華三院黃大仙醫院今（13日）指，一個療養病房内有8名男病人確認甲型流感病毒，另有6名男病人確診2019冠狀病毒病（COVID-19）。相關病人現正接受隔離治療，情況穩定。醫院指會展開追蹤篩查，並已徹底清潔相關病房。



東華三院黃大仙醫院一個療養病房内，有8名男病人確認甲型流感病毒，另有6名男病人確診2019冠狀病毒病。（資料圖片/楊婉婷攝）

東華三院黃大仙醫院指，一個療養病房自本月11日起，先後有14名男病人出現發燒及呼吸道感染徵狀。病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，當中8人（年齡由41歲至75歲）對甲型流感病毒測試呈陽性反應，而其餘6人（年齡由43歲至64歲）則對2019冠狀病毒病測試呈陽性反應。醫院指，有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。

醫院又表示，會按既定指引展開追蹤篩查，並已加強清潔及消毒相關病房、病人及環境篩查，亦已執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。

醫院指會繼續監察病人情況，並已向醫管局總辦事處及衞生防護中心作出呈報個案，以作跟進。