東華三院黃大仙醫院8人確診甲流 6人確診新冠 已隔離治療
撰文：賴卓盈
出版：更新：
東華三院黃大仙醫院今（13日）指，一個療養病房内有8名男病人確認甲型流感病毒，另有6名男病人確診2019冠狀病毒病（COVID-19）。相關病人現正接受隔離治療，情況穩定。醫院指會展開追蹤篩查，並已徹底清潔相關病房。
東華三院黃大仙醫院指，一個療養病房自本月11日起，先後有14名男病人出現發燒及呼吸道感染徵狀。病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，當中8人（年齡由41歲至75歲）對甲型流感病毒測試呈陽性反應，而其餘6人（年齡由43歲至64歲）則對2019冠狀病毒病測試呈陽性反應。醫院指，有關病人現正接受隔離治療，情況穩定。
醫院又表示，會按既定指引展開追蹤篩查，並已加強清潔及消毒相關病房、病人及環境篩查，亦已執行接觸傳播防護措施，加強員工及病人手部衞生。
醫院指會繼續監察病人情況，並已向醫管局總辦事處及衞生防護中心作出呈報個案，以作跟進。
甲型流感｜兒童甲流或致腦炎腦病變/心肌炎 3款維他命提升免疫力7歲女童甲流併發腦病變！曾一度認不得家人 靠針灸輔助恢復意識4歲男童同時感染甲流及侵入性肺炎球菌 留醫PICU情況嚴重甲流新冠雙重感染｜3歲男童併發腦病變 危殆留醫兒童深切治療部