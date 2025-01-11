4歲男童同時感染甲流及侵入性肺炎球菌　留醫PICU情況嚴重

一名未打流感疫苗的4歲男童，因高燒、咳嗽和肚痛求診，並須入住嘉諾撒醫院，其後轉至瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療，經化驗後男童證實同時感染甲型流感與嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎，目前仍然留醫，情況嚴重。衞生署衞生防護中心呼籲學童應盡快接種流感疫苗，減低重症風險。



衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心表示，昨日（10日）接獲通報，一名健康良好的4歲男童上周開始發高燒、咳嗽和肚痛，1月5日到私家醫院普通科門診求診，1月7日再向另一私家醫生求醫，同日入住嘉諾撒醫院。他的血液樣本經化驗後證實對肺炎球菌呈陽性反應。

男童在1月9日被轉送瑪麗醫院兒童深切治療部接受治療，病人的鼻咽採樣樣本經化驗後，證實對甲型流感（H1）病毒呈陽性反應，臨床診斷為同時感染甲型流感與嚴重侵入性肺炎球菌併發肺炎，男童目前仍然留醫，情況嚴重。

男童入住瑪麗醫院兒童深切治療部。（資料圖片）

稱男童就讀校無參加疫苗外展計劃

中心指，男童在潛伏期內沒有外遊，他的家居接觸者暫時沒有病徵，調查顯示，男童就讀的幼稚園未有參加季節性流感疫苗學校外展計劃，再次呼籲這些學校的家長應盡快帶子女接種流感疫苗，因研究顯示兒童接種流感疫苗可以減低出現重症的風險。

衞生署早前向所有幼稚園和幼兒中心發信表明可於同一或不同的外展活動自由選用注射式滅活和噴鼻式減活流感疫苗，仍未提供確定接種日期的學校亦應盡快於未來兩星期安排接種，以保障學童健康及減低學童因患上流感導致缺課而影響學習。

該署強調，根據科學實證，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，同時可大大減少因感染季節性流感而入院留醫和死亡的風險，所有年滿6個月或以上人士、除有已知禁忌症外，若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及其併發症的人士。