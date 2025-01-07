甲型流感｜兒童甲流或致腦炎腦病變/心肌炎 3款維他命提升免疫力

甲型流感｜踏入春季流感高峰期，衞生防護中心早前表示，本港即將進入流感季節，呼籲市民接種季節性流感疫苗。兒童免疫力較低若不幸出現併發症甚至有死亡風險，因此為保護家中小朋友，家長應帶他們接種疫苗，以及做好防護措施，免受感染。



港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅於上週六（4日）在電台節目表示，過去一周本港流感個案已達世衞進入流感季節的基線，預計在農曆新年前會達到高峰。5歲或以下兒童的感染率升幅較大，幼稚園或小學有機會出現爆發，幼童有機會將病毒帶返住所。

聖誕假期不少市民到日本旅遊，孔繁毅又指不少市民回港後出現流感症狀。沒有接種流感疫苗的患者病徵較嚴重，發燒數天仍未退燒。而已接種疫苗的人大部分均沒有感染，即使感染，病徵亦相對較輕微。他提醒市民不要輕視流感嚴重性，應盡快接種流感疫苗。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

流感及甲型流感是什麼？

季節性流行性感冒（流感）是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。而甲型流感是流感病毒的其中一種類型。甲型及乙型流感患者的病徵非常相似，難以單憑病徵去分辨是那類型。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。咳嗽可能會持續較長時間，但發燒和其他病徵一般會在五至七天內自行減退。

兒童患甲型流感嚴重可致腦炎腦病變、心肌炎甚至死亡！

小朋友免疫力較低，病情可能會較嚴重，有機會出現支氣管炎或肺炎，甚至腦炎/腦病變、心肌炎或心包膜炎等併發症，最嚴重的可引致死亡。

如果小朋友同時感染多種病菌，症狀可能會更嚴重。例如同時患上流感與2019冠狀病毒的患者會有較大可能出現嚴重併發症和死亡。

接種疫苗最有效預防季節性流感及其併發症

衞生防護中心多次呼籲，接種流感疫苗是其中一種最有效預防季節性流感及其併發症的方法，亦可減低因流感而入院留醫和死亡的個案。除個別有已知禁忌症人士外，所有年滿6個月或以上人士均應接。接種疫苗後約兩星期，體內便會產生足夠抗體對抗流感。

市面上有兩種流感疫苗可供兒童選擇：

滅活流感疫苗：接種處可能出現痛楚、紅腫外，一般並無其他副作用。部分人士在接種後 6 至 12 小時内可能出現發燒、肌肉疼痛，以及疲倦等症狀，這些症狀通常會在兩天內減退。

減活流感疫苗：最常見的副作用包括鼻塞或流鼻水（所有年齡人士）、發燒（兒童）和喉嚨痛 （成人）。

建議每年接種疫苗，由於在上一季度接種疫苗後建立的抗體會隨著時間降低，在下一季度可能會降至沒有保護作用的水平。而季節性流感病毒株可能會不時變異，因此流感疫苗的病毒株成分每年會根據流行的病毒株而更新以加強保護。

(相中學生非染病學生) (資料圖片)

兒童必備3類維他命 有助增強免疫力

1. 維他命C

維他命C有助製造對抗病菌的淋巴細胞及抵抗自由基對細胞的破壞，是強大的抗氧化物。每天進食一個橙、奇異果或多吃西蘭花、彩椒、芥蘭等都可以補充。

2. 維他命E

是抗氧化強的營養素，有助保護細胞膜及維持免疫系統健康。

食物來源包括植物油如芥花籽油、粟米油、果仁如腰果、杏仁及深綠色蔬菜。

3. 維他命A

可以幫助維持黏膜細胞及免疫系統運作正常，主要的食物來源包括肝臟、雞蛋、深海魚及含胡蘿蔔素的食物如胡蘿蔔、南瓜、番茄、菠菜等。

家長保護兒童免受感染方法

1. 另外要保持良好的個人和環境衞生。 勤洗手，有需要時要戴上外科口罩。

2. 減少去人多 擠迫的地方 。

3. 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩及盡早向醫生求診。

另外要增強小朋友抵抗力也不外乎保持均衡飲食、恆常運動、充足休息，避免過度緊張。如果未接種流感疫苗，便要盡快接種。