精神病婦破壞民建聯等國慶橫額　稱腦海有聲音叫她去做　認罪候判

退休女子涉於荃灣多處，用剪刀破壞多幅政府及民建聯等設置的國慶橫額及海報，案件今（14日）在西九龍裁判法院再提訊，被告承認6項刑事毀壞等罪名。其律師求情指，女被告有精神科紀錄，她因聽到聲音叫她破壞才犯案，家人一直有悉心照顧她，望法庭輕判，令被告可回家食團年飯。惟裁判官認為其家人照顧不足，把案押後到1月28日（年廿九）判刑，以待索取被告的精神科報告。



被告認於荃灣多處破壞

女被告林可恩（64歲，退休人士），承認於2024年10月3日，在荃灣多處，包括楊屋道近爵悅庭的行人天橋、楊屋道街市的入口、沙咀道遊樂場、荃灣天主教小學、荃灣官立中學以及關門口街熊貓酒店外，在沒有合法理由的情況下，以剪刀破壞共47幅屬於民政署、工聯會及民建聯的橫額及1張海報。被告原被控9項罪名，其中3項控罪，包括1項管有適合作非法用途工具獲撤控。

女被告林可恩在西九龍法院認6罪候判。

被告接受治療後情況穩定

辯方求情指，被告自2002年起有精神科紀錄，案發時因為腦海中一直聽到聲音，叫她破壞橫額，她因而犯案。其家人一直對她悉心照顧，其幼子甚至辭去工作全職照顧母親，希望法庭考慮被告已接受一段日子的治療，且情況穩定，讓她可以回家過年及食團年飯。他強調被告是因為患病才犯案，此案並不涉及政治。

官指被告庭上情緒激動先取報告

惟裁判官稱，他相信及接納被告家人關心她，但顯然努力不足，才會導致今次事件，加上被告庭上情緒激動，把案押後案至1月28日判刑，以索取精神科醫生報告，期間被告還押小欖精神病院。

案件編號：WKCC4395/2024