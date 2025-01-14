非本地生大學學費下學年8大齊加　中大加近23%收17.8萬｜留學香港

港府力推「留學香港」品牌，本學年非本地生學額已上調至本地生學額的40%。據各大學網站，下學年八大的非本地本科生學費均會加價，其中中大增幅最多，約22.8%，而港大學費最貴，STEM學院及非STEM學院分別收21.8萬元及19.8萬元。



香港中文大學2025/26學年非本地生學費17.8萬元。（資料圖片）

中大：7年來首次調整非本地生學費

本學年中大、嶺大和教大的非本地本科生學費最低，為14.5萬元。下學年、即2025/26學年八大的非本地生學費均上調中中大加幅最多，由14.5萬元增至17.8萬元，增幅約22.8%。中大回覆指，是次上調為7年來首次調整非本地生學費，以應對通脹壓力。

港大2025/26學年STEM學院及非STEM學院分別收費21.8萬元及19.8萬元。（資料圖片）

港大學費最貴 STEM學院收費21.8萬元

兩年學費最貴均為港大，由2024/25學年18.2萬元，下學年STEM學院及非STEM學院分別收費21.8萬元及19.8萬元，分別增加19.8%及8.8%。港大表示，根據通脹上升等因素加價，每年都會審視及按需要調整，而由於部份STEM相關學科成本高昂，包括實驗室等設備，以及投放更多人手和資源，故需收取部份成本費用。

發言人又指，大學提供多種類型的獎學金及助學金，以減輕非本地生的學習和生活負擔，其中最高入學獎學金涵蓋學費及生活費。此外，截至2025年1月初，港大非本地本科生的報名人數已較去年同期錄得增長。

科大2025/26學年非本地生學費18.5萬元。（資料圖片）

科大收18.5萬元 教大增幅15.2%

科大非本地生學費排第三，由17萬元增至18.5萬元，加幅8.8%。教大學費增幅在港大之後，由14.5萬元加至16.7萬元，增幅15.2%。理大和浸大同樣由16萬元增至17.5萬元，增幅9.4%。城大和嶺大下學年則分別收17萬元及16萬元，增幅分別6.3%及10.3%。

各大學均表示，設立不同獎學金，鼓勵和吸引優秀非本地生入讀。科大回覆查詢，表示不時檢討學費水平，考慮因素包括課程成本，以維持整體教學質素，並指新學費仍低於成本，並將所收費用全數投放至學生身上。

城大表示，學費調整後與其他大學大致相若，定期檢討為保持競爭力及吸引力，確保費用與課程價值相符並滿足市場所需。此外，大學會適時調整獎學金政策，循序漸進調整非本地生本科學額，進一步增加及擴大向優秀學生宣傳的渠道。

理大指，不時檢討課程學費，調整時考慮包括通脹壓力等因素。浸大表示，由於教學成本上升和社會對大學教育的期望日益提高，下學年上調非本地生學費，以確保大學能持續提升教育質素。

教大就指，今次加幅主要考慮全球消費物價指數上升，相信有意來港升學的非本地生，會以本港大學教育質素及畢業後就業發展為主要考慮因素。教大稱會定期審視課程成本及參考其他大學的學費水平，而下學年起，將大幅增加本科課程非本地生入學獎學金名額，以吸引更多優秀非本地生報名。